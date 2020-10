Fe, política y las elecciones USA

Por lo visto el voto religioso será de gran peso en las próximas elecciones de Estados Unidos. Para disipar dudas a los votantes sobre la religiosidad de Biden candidato demócrata, su partido se ha encargado de presentarlo como un ferviente católico pese las incongruencias que juegan en su contra. Llama la atención que ahora, cuando se trata de confirmar el nombramiento de la republicana Amy Coney Barrett católica practicante como magistrada del Tribunal Supremo, exista tanta oposición.

Amy Barrett fue nombrada por Trump para sustituir a Bader Ginsburg, magistrada fallecida hace apenas una semana. A sus 48 años ha sabido armonizar vida profesional y carrera política con sus responsabilidades familiares. Casada y madre de siete hijos, dos de ellos adoptados, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres ,al haber logrado el equilibrio entre el desarrollo profesional y la atención a su familia.

Su testimonio de vida es elocuente. En el 2017 fue ascendida a Juez Federal para un Tribunal de Apelaciones. Algunos Senadores demócratas se opusieron fuertemente y trataron de desacreditarla, con el argumento de que los creyentes no están capacitados para aplica la ley con imparcialidad.

Para entonces Amy ya contaba con una sólida trayectoria profesional. Tuvo la suerte de contar con maestros de alto prestigio como Antonio Scalia quien la formó en la filosofía legal de originalismo. Después de ejercer como Juez Federal dedicó varios años a su profesión como abogado y otros más a la docencia impartiendo la catedra de derecho.

A partir de su reciente nombramiento los medios han alimentado una fuerte animadversión contra Amy. En este caso no se trata de discriminación por sexo lo que juega en su contra, tiene que ver más bien con sus convicciones.

El partido de izquierda no tiene problema en alardear la religiosidad de Biden, incluso la festeja, en la medida en que inspire a sus votantes mostrándoles un panorama más alentador hacia el futuro. No sucede lo mismo con la magistrada; cuando existe congruencia entre convicciones y decisiones, cuando lo importante no es mostrar la fe, sino vivirla, cuando se practica sin esconder la piedad cotidiana, cuando la fe se traduce en la manera de hacer política o de aplicar la justicia, la religiosidad se vuelve sospechosa.

Se ve que Biden y la magistrada Barrett no son medidos con el mismo rasero. Ciertamente el criterio ético del candidato demócrata en relación al aborto, al matrimonio homosexual, a la libertad religiosa o al respeto a la objeción de consciencia no suelen ocultarse. Pero también es cierto que Biden evita hábilmente definir su postura al hablar de temas que considera complicados.

¿Dónde queda la neutralidad que promete respetar el estado liberal cuando la postura de Barrett sobre los mismos temasha levantado tanta polémica?

La oposición a Barrett responde más que a su fe a los prejuicios que se tienen sobre sus convicciones morales. Los demócratas no tienen problema con los católicos con tal que se declaren pro-choise como es el caso del mismo Biden. Que esta postura sea contradictoria al catolicismo les tiene sin cuidado.

La fe es bienvenida cuando coincide con las causas demócratas como sonel fin de la pena de muerte, la restricción de las armas de fuego, la acogida a los inmigrantes o la lucha contra el racismo. En estos temas los demócratas están muy de acuerdo con la postura de los obispos católicos.

En el caso de Barrett no se trata de un problema de separación Iglesia- Estado. Se trata evitar la descalificación de cualquier ciudadano y negarle su derecho de acceder a un cargo público por sus convicciones morales. Gabard, candidata demócrata que perdió la candidatura contra Biden, lo expresó muy bien cuando dijo: “No podemos tolerar un trato discriminatorio contra aquellos con quienes discrepamos, del mismo modo que no lo toleraríamos contra aquellos con quienes estamos de acuerdo” [nota_relacionada id= 1247161]

POR PAZ FERNÁNDEZ CUETO

paz@fernandezcueto.com

