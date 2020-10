¿Está listo Donald Trump a cruzar su Rubicón?

Hace casi cinco años, cuando el ahora presidente Trump lanzó su candidatura, muchos estadounidenses se preguntaban si su país estaba listo para elegir a un "César", un gobernante autoritario capaz de imponer su voluntad a las otras instituciones de gobierno.

Trump ha dominado la política estadounidense los últimos cuatro años, pero hoy, analistas y politólogos lo ven desgastado, acorralado, en desventaja creciente y proclive a medidas desesperadas, como rechazar los resultados de las elecciones, bajo pretexto de que el voto está comprometido por posibles ilegalidades.

Según el estadístico Nate Silver, Trump tenía el jueves 20 por ciento de posibilidad de ser reelecto, pero luego de su sorpresiva elección hace cuatro años nadie puede, ni debe darlo por vencido.

Pero otros ven la situación con un lente distinto. Por años, la pesadilla de muchos politólogos y analistas ha sido la posibilidad de una revolución de extrema derecha en EU, y algunos temen que eso, ahora, esté a la puerta.

Trump "ha hecho saber con claridad que si es derrotado, denunciará que la elección fue arreglada y los votos robados", apuntó Mike Allen, analista de la publicación electrónica especializada AXIOS.

Para Tim Padgett, periodista estadounidense que ha hecho su carrera en temas latinoamericanos, la reciente actuación de Trump, sobre todo en el debate, lo hizo pensar en un caudillo a la Hugo Chávez o Manuel Noriega o a un Jean Paul Duvalier. "Sólo le faltaron las charreteras", escribió.

La brutal descripción de Padgett no deriva de antipatía per sé, aunque está muy lejos de simpatizar con Trump. Pero surge de una formulación distinta: "esto ya no es una fiesta de Halloween. Es la pesadilla de nuestra democracia. Pregunten a Latinoamérica".

Lo único que faltaba, opinó, ocurrió el martes. "Trump prácticamente llamó a todos los escuadrones de matones neonazis en Estados Unidos para que sean sus ejecutores, sus propios Batallones de Dignidad al estilo Noriega, si los resultados no se ven bien para él una vez que las urnas cierren el 3 de noviembre", acusó.

Para sociólogos e historiadores, la eventual llegada de un "hombre fuerte" al poder en EU era solo cuestión de tiempo. Para Peter Baehr, en su libro The Coming Caesars (Los Césares que vienen), “el futuro parece sombrío. El cesarismo estadounidense es inevitable, pero nuestras respuestas no están predeterminadas”.

Evidentemente, muchos estadounidenses, preocupados por lo que percibían como deterioro de su país, estaban listos para tratar de encontrar a Julio César, el conquistador capaz de rescatar a la república de la inefectividad y la decadencia.

La interrogante es si Trump se convertirá para EU en lo que Julio César, el César, fue para la antigua Roma. Aunque la verdad sea dicha, ni Trump es aquel, ni Estados Unidos es Roma. [nota_relacionada id=1266745]

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@CARRENOJOSE

eadp