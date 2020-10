“Crear, servir y conectar” palabras con las que Lorena Guillé no sólo se identifica, sino que ha convertido en un modo de vida. Lorena encontró su pasión desde muy joven cuando comenzó a participar en actividades de carácter social y comunitario. Su compromiso, pasión y liderazgo la destacaron desde sus inicios, tanto así que en el 2002 fue seleccionada para ser la asistente particular del entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, durante la Conferencia “Financiamiento para el Desarrollo” que se llevó a cabo en Monterrey. Lorena recuerda este evento como un momento especial en su vida, si bien ya sabía que dedicaría su carrera al bien común, esta experiencia fue el ejemplo perfecto de cómo la solidaridad entre individuos, organismos y naciones, pueden hacer la diferencia. Este evento coincidió con lo que Lorena llamó un parteaguas en el mundo de la responsabilidad social corporativa. A partir del año 2000 se hizo evidente que empresas y corporaciones internacionales generaban más riquezas que naciones enteras, lo que llevó a un cuestionamiento internacional sobre el papel que estas debían tener en el desarrollo de las comunidades en donde trabajan y ofrecen sus productos y servicios. Si bien el grado de responsabilidad que deben tener estas corporaciones es un punto que continúa siendo estudiado y discutido a nivel mundial, para Lorena fue muy simple llegar a la conclusión que ella debía formar parte de una organización que creyera fervientemente en el compromiso social y en donde “ayudar” no fuera simplemente una política empresarial, sino formara parte de su modelo de negocio. “Necesitaba estar en un lugar donde el líder creyera que el cambio es posible y que se trabajara por mejorar la calidad de vida de la población”. Lorena usó estas palabras para describir cómo se incorporó a Cinépolis, dando vida a lo que hoy conocemos como Fundación Cinépolis. Bajo el liderazgo de Alejandro Ramírez, Lorena logró que Fundación Cinépolis se volviera un referente de responsabilidad social corporativa en México. Entre otras cosas, acercaron el cine a miles de personas de las comunidades más marginadas de nuestro país y le devolvieron la vista a 35 mil mexicanos con cataratas. Lorena logró plasmar la visión empresarial de Cinépolis y traducirla en una ayuda social que enmarcaba perfectamente la misión de la empresa.

En abril de este año Lorena culminó su ciclo en Cinépolis para asumir un gran desafío, la Dirección General de “Fundación FEMSA”. El reto no es menor, FEMSA es una de las empresas más grandes y exitosas de México, reconocida a nivel mundial y completamente comprometida con la sostenibilidad empresarial. Lorena aceptó la invitación de José Antonio Fernández Carbajal para encabezar este gran proyecto ya que lo considera un “líder con un gran compromiso por servir y ayudar”. Sin duda Lorena seguirá cosechando logros, cambiando la vida de miles de mexicanos con su pasión, dedicación y trabajo.

Cualquiera que ha tenido el gusto de conocer y trabajar con Lorena sabe que es una persona preparada, inteligente y apasionada. Más allá de esto, Lorena tiene el reto de ser mujer, mamá y esposa. A pesar de que hemos avanzado enormemente en cuestiones de equidad de género, las responsabilidades de una madre trabajadora continúan siendo un reto para miles de mujeres en el mundo. Lorena no oculta que dividir su tiempo es increíblemente difícil, en especial cuando debe trabajar desde casa, con sus hijos pidiendo atención y estando pendiente de las necesidades que requiere su hogar. La admiración por Lorena, y todas las madres trabajadoras, se vuelve mayor cuando entendemos la enorme dedicación que requiere desempeñar todos estos roles de manera simultánea. Sirvan estas líneas para agradecer y apreciar el trabajo de miles de mujeres mexicanas que, como Lorena, intentan hacer de nuestro México un mejor país.

POR DANIELA ESCALANTE, CANTANTE; JACQUELINE RONAY, ESCRITORA Y XIMENA SUÁREZ, DIRECTORA DEL FIDEICOMISO FUERZA MÉXICO

