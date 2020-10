Clínicas y hospitales públicos de 'primer mundo” (21)

La negligencia médica ha persistido, persiste y, lamentablemente, seguirá persistiendo. Desde luego que hay de casos, a casos, es decir, unos son leves o mínimos y otros realmente graves, que incluso, llegan a cambiar la vida del desafortunado paciente para siempre; o de plano, ese “error” médico se “tapa con tierra”. Pero, una cosa es un error médico, leve o grave, y otra muy clara es la negligencia. Y tratándose de la medicina, o, mejor dicho, de la salud y de la vida de los pacientes, es que no debe permitirse más. Es aquí donde las autoridades deben aplicar las normas y las leyes que para el caso proceden.

Una negligencia puede ser intencional cuando se actúa irresponsablemente, o también por no saber proceder cuando el conocimiento científico, médico y hasta lógico lo indican. Si un médico, por ejemplo, no puede, no entiende, o de plano ignora cómo actuar ante determinado caso, es su obligación recurrir al apoyo de otros colegas, de las autoridades inmediatas y de todos aquello que puedan orientarlo. Esa es la ética, la eficiencia y la alta responsabilidad de un verdadero profesional de la medicina. Y si después de esto,nadie interviene, entonces todos son culpables y se convierten en cómplices.La irresponsabilidad es el colmo de la ineficiencia.

El 11 de mayo de 2018, el IMSS dio a conocer a los medios que separarían de su cargo a cuatro funcionarios públicos por presunta negligencia en la atención de una embarazada el pasado 3 de mayo. El Dr. Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Coordinación de Unidades de Alta Especialidad del IMSS, detalló que cesarían al director médico, al coordinador del turnonocturno, al jefe de la División de Obstetricia y a la jefa del Departamento Clínico de Perinatología.Los cuatro funcionarios pertenecen al Hospital de Gineco Obstetricia Núm. 3 del Centro Médico Nacional la Raza. Asimismo, indicó que el Órgano Interno de Control en el IMSS realizaba una investigación para deslindar responsabilidades administrativas, en la cual el Instituto cooperaba ampliamente.

También dijo que la CNDH indagaba el caso y reiteró la disposición del organismo para proporcionar la información requerida. Asimismo, agregó que la paciente, con embarazo de alto riesgo fue internada con 35 semanas de gestación y amenaza de parto prematuro. Señaló también que el IMSS mantenía comunicación con la familia de la afectada y reiteraba su compromiso de esclarecer los hechos para llegar hasta sus últimas consecuencias, de las cuales, dijo que estarían informando una vez concluidas las investigaciones. Cabe recordar que, sobre este lamentable caso de negligencia, reconocida y aceptada por las autoridades, existe un video en el que la familia de Mitzi Ramírez Jiménez, la afectada, denuncia que, a la mujer de 28 años, no se le practicó una cesárea pese a que estuvo internada durante cinco días. También señaló que en dicho hospital se quiso obligar a Mitzi a tener un parto natural, y por eso le dieron largas al asunto.

[nota_relacionada id= 1257880]

Casos de negligencia como éste, amable lector, que usted recordará, hay muchos, pero no solo en los hospitales públicos, sino también en los privados, tal como fue el de la niña que a cuyos padres exigían, como anticipo, cien mil pesos para, apenas, comenzar a valorarla, pero, lamentablemente, falleció. Y eso es algo que se tiene que corregir con la intervención y determinación de las autoridades. En casos de negligencia e irresponsabilidad, no caben el influyentismo ni las amistades, ni la camaradería política y mucho menos la protección sindical o de cualquier otra índole. Se trata de nuestra salud, de nuestra vida.

Esta debe ser una labor constante de las autoridades que no deben dejar de atender. No se debe esperar a que los problemas surjan cuando hay formas de prevenirlos para no tener que batallar después en las soluciones que, lamentablemente, casi nunca se dan. De ahí que una de esas tareas sería o, mejor dicho, debe ser, la permanente comunicación con los profesionales de la salud en base a programas de capacitación, actualizaciones constantes y ética y profesional para no cometer errores tan seguidos y, sobre todo, negligencia. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

diegoalcalaponce[DAP1] @hotmail.com

lctl