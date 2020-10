La violencia y el maltrato animal

Del año 2002 al 2019, la PAOT acumuló 7,689 denuncias en materia de maltrato animal, pero fue entre 2013 y 2014 que observamos un incremento sustantivo de denuncias sobre el tema y a partir de entonces han tenido un comportamiento al alza de forma continua. El 2019 fue el primero en el que el maltrato animal ocupó el primer lugar de denuncias recibidas y atendidas por la institución.

Este incremento muestra una mayor conciencia e interés de los habitantes de la CDMX con el tema del bienestar animal, pero también podría ser un indicador de la presencia de otros fenómenos de violencia. Se ha destacado ese abuso como un síntoma de un núcleo familiar profundamente perturbado y disfuncional, por lo que esa violencia puede servir como un detector y señal de alerta hacia otros tipos de violencia.

Diversos expertos en psicología también consideran al maltrato animal como la antesala de violencia. En países como Estados Unidos, donde se ha investigado más ampliamente la relación entre delitos violentos y maltrato animal, se ha confirmado que la violencia en mascotas es un indicador fiable y temprano de otras situaciones.

Frank Ascione, del departamento de Psicología de la Universidad de Utah, experto en violencia juvenil en su artículo “El abuso de los animales y la violencia doméstica” evidenció que 86% de las mujeres hospedadas en un albergue por maltrato informaron tener mascotas y, de ellas, 80% es testigo de maltrato de animales de compañía por parte de sus parejas.

Asimismo, en 2002 la revista “Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law” publicó un tratado en el cual se asociaban los actos repetidos de crueldad con los animales en la infancia, con el desarrollo de un trastorno de personalidad antisocial, la presencia de rasgos antisociales y el abuso de sustancias.

El FBI desde 2015 comenzó a reconocer el maltrato en animales en el sistema –National Incident-Based Reporting System– como un delito contra la sociedad, por su posible asociación con delitos como violencia de género, maltrato infantil y agresiones sexuales. Por esta razón, hace algunos días la PAOT y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX organizamos un seminario para abordar este relación, con la participación de especialistas internacionales de la Human Society International, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, con objeto de conocer los elementos que se deben documentar e identificar en las denuncias de maltrato animal y de violencia intrafamiliar, para estar en condiciones de diseñar un protocolo para la prevención y atención de fenómenos de violencia intrafamiliar vinculados al maltrato animal y viceversa.

