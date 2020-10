Estos son los DJ's que han triunfado en el 2020, a pesar de la pandemia

Momentos muy complicados son los que ha vivido la humanidad en este año; y ya lo he dicho mucho por aquí, la industria de la música ha sido de las más afectadas con la cancelación de cientos de eventos alrededor del mundo, los clubes cerrados y mucha, muchísima gente desempleada.

A pesar de esto, algunos DJs y productores no se sentaron en su laureles - y vaya que sabemos que necesidad económica no tienen, al menos los top-. Y es precisamente esto lo que quiero recalcar, que no se trató del dinero, sino de conectar con sus fans, de hacernos más llevadera la cuarentena, de regalarnos buena música, de buscar maneras de estar presentes y unidos, aún estando lejos.

Ha sido un año difícil, pero la música ha sido clave para que sigamos cuerdos a pesar de haber estado tanto tiempo encerrados; y es que nosotros también encontramos la manera de vivir los festivales digitales casi como si estuviéramos ahí. Así que creo que algo muy bueno que sacamos de este 2020 fue que todos nos pusimos creativos; ya sea para no pasar desapercibidos (como en el caso de los artistas), o para conectarnos con nuestros amigos, o incluso encontrar otras fuentes de ingreso para todos aquellos que perdimos nuestro trabajo. Eso hay que agradecerle a este 2020.

Algunos de estos DJs, que se rifaron durante toda la pandemia y este año sin eventos merecen un reconocimiento especial.

Y empiezo con David Guetta, que desde mi punto de vista ha sido de los más influyentes este año; sacando música nueva, triunfando con su alias menos comercial Jack Back reinventando su sonido y recobrando relevancia en el mundo de la música electrónica. Pero no sólo esto, si no que ha protagonizado algunos de los eventos online más increíbles de la cuarentena eterna, recaudando millones de dólares para la Organización Mundial de la Salud con 'United at Home', en Miami y el evento que se llevó a cabo en la cima del Rockefeller Center en Nueva York.

Otro productor que estuvo con todo durante estos meses fue Oliver Heldens, pues estuvo estrenando muy buena música que incluso se volvió tendencia en Inglaterra, más sus increíbles lives, entre ellos el que hizo en el Royal Concertgebouw y desde un bote en Amsterdam; esto sin mencionar que Beatport colocó a Heldens como el artista electrónico más vendido de los últimos 12 meses. En definitiva, Oliver le sacó provecho al encierro.

Y una mujer que no dejó que la pandemia arruinara su 2020 fue Alison Wonderland, que conquistó este año por completo el mundo del Dubstep, Trap y Bass. Ella estrenó grandes colaboraciones este año y por si fuera poco lanzó su propia serie en YouTube titulada How To DJ, que si no la has visto, vale muchísimo la pena. Alison aprovechó estos meses de “estar en casa” para sacar su lado más creativo y afianzar su lugar en el mundo de la música electrónica.

Otro DJ y productor, que desde mi punto de vista se lleva las palmas es Jeffrey Sutorius, mejor conocido como Dash Berlin. El holandés, desde el comienzo del encierro se dedicó a estar cerca de sus fanáticos a través de lives transmitidos todos los días con sesiones de música en vivo desde su casa llamados Daily Dash, en donde nos mostraba su increíble colección de vinilos y también aprovechaba para charlar con sus fans y recibir peticiones de canciones. Sin duda, Dash supo aprovechar muy bien este momento, pues además de poder quedarse en casa con su bebé (que nació a principios de año), también estuvo con nosotros para hacernos más llevadero el encierro, aumentando así su gran base de fans. Mientras muchos otros DJs estuvieron “perdidos” durante meses, Jeff estuvo con nosotros. Es así de sencillo.

Y por supuesto, hay muchos otros artistas que estuvieron con todo este año a pesar de las circunstancias, entre ellos Calvin Harris, en especial con su alias Love Regenerator, Above & Beyond que también han hecho unos lives espectaculares, como el que hicieron el Río Támesis. Carl Cox con su ‘Cabin Fever Sessions”, Don Diablo, W&W, Charlotte de Witte y muchos más.

En estas épocas, la música nos mantuvo unidos, nos dio esperanza, nos hizo bailar. Es muy real esa frase que dice: “Sin música no hay vida”.

Quise hablarles de esto porque se acerca el momento de conocer al DJ número 1 del mundo según DJ Mag; así que considerando los aportes que hicieron estos artistas a este espantoso 2020; tú, ¿quién crees que debería llevarse la corona este año?

