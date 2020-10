"Peor para todos. Un gobierno está incapacitado cuando ignora las palancas de la transformación, cuando se aleja de la realidad. Así, no puede haber opciones, tampoco apertura y menos futuro sostenible. Lo que domina es el capricho, el rencor, la imposición, y en su visión no hay límites que puedan o deban contenerlo. Si la realidad no coincide con su visión, peor para la realidad y desde luego para los que si viven en ella”.