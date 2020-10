Partidos políticos en Roma Antigua; La oposición en la 4T

En Roma Antigua existieron los siguientes partidos políticos: El Partido Popular, el Partido Republicano y el Partido Conciliador o "el Partido de los Hombres Honrados".

El jefe de este partido era Cicerón y los conciliadores esperaban que podían salvar la libertad por la concordia de todos los órdenes, pero ante el creciente poder, por ejemplo de Catilina, se olvidaron de sus tendencias pacíficas y uniéndose con los republicanos, causaron la catástrofe de Pistoya.

Posteriormente los emperadores tenían a sus candidatos en sus partidos políticos, de ahí nacieron las facciones que después se tornaron violentas, eran muy comunes los asesinatos en el Senado.

En México llegó AMLO al poder después de una larga carrera de fracasos e instauro su estilo de gobernar al estilo Venezuela, del programa "Aló, Presidente" de Hugo Rafael Chávez Frías a "La mañanera". Desde ahí gobierna, da línea y dicta directrices.

Al llegar al poder AMLO desapareció la oposición, gobernó con el PRI al grado de decir "Primor" (PRI-MORENA).

Las alianzas dictarán la sobrevivencia de los partidos políticos,el juego es no perecer, pero hasta ahora ningún partido ha tomado la batuta de una oposición digna.

MORENA ganará, no porque sean un buen gobierno, son pésimos; ganarán porque no hay oposición, y lo peor, no existe el vellocino de oro que era.

FRENAAA no es partido político, es un Frente de ciudadanos que no les da para tumbar a AMLO. Los empresarios temerosos, el clero arrodillado, todos a espaldas de AMLO mentándole la madre, pero de frente le rinden pleitesía.

Llevan al país a un punto de quiebre sin que nadie haga algo para evitarlo. El cambio ya no vendrá del gobierno del cambio, por el contrario.

Hago un llamado a los ciudadanos, a los abogados para una defensa legal, la única herramienta que tenemos es el juicio de amparo, y la Ley de Amparo vigente es anticonstitucional, no es progresiva, es contraria a la Constitución. Esa ley se tejió desde el poder Ejecutivo con Peña Nieto por encargo a la Suprema Corte, es una ley a modo, donde se exonera al Ejecutivo federal de cualquier responsabilidad.

Convoco a los ciudadanos, a los abogados, a los estudiantes de Derecho a reformar el Poder Judicial a exigir la separación del Estado, y debemos empezar por la Ley de Amparo.

Cuando la aplicación de la ley falla, falla todo, por eso empiezan las revoluciones.

Es la hora de los ciudadanos, exigir que se respete la Constitución, exigir una Ley de Amparo nueva, progresiva, incluyente y ante todo ¡nadie encima de la ley! Tenemos que empezar por algo, si arreglamos el Amparo, arreglamos todo.

Está en nuestras manos, es nuestro tiempo, una Ley de Amparo ciudadana no de la autoridad. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta?

Es por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos, como vamos no hay futuro, la justicia nos necesita, la patria nos lo agradecerá, sin miedo, a levantar la mano... ¡¿Quién le entra?!

POR JOSÉ ÒSCAR VALDÉS RAMÍREZ