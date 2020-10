México visto desde EEUU (II)

Hace unas semanas comenté sobre la pertinencia de conocer la visión que en Estados Unidos se tiene de nuestro país, más allá de la retórica oficial o de las campañas electorales.

Me referí entonces al informe del Departamento de Estado norteamericano sobre el clima de inversiones en nuestro país. En esta ocasión le platico del estudio “Neighbor at risk. Mexico’s deepening crisis” (“Vecino en riesgo. La creciente crisis de México”), publicado por el CSIS, uno de los más prestigiados think tanks en EUA.

El texto inicia por enfatizar el hecho de que México (“y no China”) se ha convertido en el primer socio comercial de los Estados Unidos, relación que será potenciada con el T-MEC. Por ende, “el comportamiento de la economía mexicana, las condiciones del país y la efectividad de sus instituciones impacta directamente empleos, inversiones, seguridad y vidas norteamericanas”.

Lo malo es la situación imperante en el “vecino”, como lo sugiere el mismo título. Para Evan Ellis, autor de la investigación, la estabilidad del país está comprometida por tres crisis: sanitaria, económica y de seguridad. Le doy datos de las dos primeras.

En materia de salud, la subestimación del problema del COVID-19 por parte del gobierno federal impidió tomar acciones rápidas y decisivas. Aunado a ello, la incompleta “reorganización” del sistema de salud derivó en falta de medicamentos y capacidad del sector público para responder a la pandemia. Como sucedió en Estados Unidos, la presión política por reabrir la economía llevó a relajar las restricciones en algunos estados, lo cual mantuvo activos los contagios. Por último, a pesar de las cifras oficiales, la falta de pruebas y la evidencia de subreporte de muertes sugieren que la magnitud del problema es mucho mayor.

En segundo lugar, una crisis económica agravada por la pandemia, pero iniciada desde el 2019 por los bajos precios del crudo de exportación y la desconfianza generada en los inversionistas con los cambios de reglas hacia el sector privado. En este contexto, el impacto de la pandemia en la actividad económica, en la pérdida de empresas y de empleos ha sido dramático y no se revertirá hasta 2024.

En el mediano plazo, varios factores incidirán negativamente. Uno, la propia recesión de los Estados Unidos; dos, la oposición del gobierno de López Obrador a la inversión privada, sobre todo en hidrocarburos y electricidad, frente a las crecientes pérdidas de Pemex; tres, el incremento en la deuda pública, la reducción de calificación a Pemex y posible pérdida de grado de inversión.

En este contexto, “México enfrenta el riesgo de perder una década de crecimiento económico, mucho más grave que la crisis del ‘82”.

Al final, el informe refrenda la idea de que un vecino estable está en el propio interés de los Estados Unidos. La pregunta es si México va en camino a esa estabilidad o justo en sentido contrario.



