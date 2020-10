La nueva telenovela de Televisa ¡está salada!

Por así convenir a sus intereses, Ariadne Díaz ha dicho "no" a protagonizar ¿Qué le pasa a mi familia. Sí, la actriz toma tal decisión aún y cuando Televisa a través de un comunicado anunció que ella era la protagonista. Todo hace pensar que le aventaron el mal de ojo a la telenovela cuyo productor es Juan Osorio, pues al "no gracias" de José Ron (que también había sido confirmado como el estelar masculino) se agrega ahora el rechazo de la heroína de melodramas. Es perentorio que Juan Osorio se haga una limpia con pirul y huevos de gallina negra, ya que nada le está saliendo bien.

USTED ES LA CULPABLE



Me entero que Galilea Montijo tiene la culpa de que Magda Rodríguez se quede produciendo Hoy otro año. Sí, la mujer mejor pagada de todo Televisa es la culpable de que aquella refrendara contrato, pues en cuanto supo que a partir del 1º de enero del 2021 el productor del matutino iba a ser Alexis Núñez, habló con los más altos jerarcas de la televisora para que cambiaran dicha decisión. "Yo trabajo con el productor que sea, ¡menos con Alexis Núñez! A ese señor no lo quiero volver a tener de jefe nunca más en la vida. Si él se que queda produciendo el programa yo me voy", dijo categórica. Y como en Televisa sus deseos son órdenes, los mandamases echaron para atrás la idea de que el nacido en Cuba tomara las riendas de Hoy. El cambio de planes le estropeó un viaje exótico a Magda Rodríguez, pues hace un mes cuando le Grupo Televisa le notificó que su labor al frente de Hoy culminaba el 31 de diciembre, compró boletos de avión con destino a Asia para ella y su hija (su proyecto era hacer un largo viaje por allá en enero). Sin embargo la culpable de que Alexis Nuñez quedara fuera de la jugada y de que a Magda Rodríguez se le cebara su viaje, ¡es Galilea! Como dato adicional le cuento que la aberración que la conductora siente por el productor tuvo su origen en la época que trabajaron juntos en el extinto Vida TV.

Noticias Relacionadas Conductor de Hoy EXPLOTA contra compañero y ABANDONA foro en pleno programa: VIDEO

OFRECIDA

La que se le está ofreciendo a Álex Gou es la Wanders Lover. En cuanto se enteró que Aylín Mújica había botado El CuarenTenorio Cómico, la participante del programa Guerra de Chistes le ofreció sus servicios al productor teatral para suplirla y hacer el papel de doña Inés.

YA TRONARON



Más tardaron Andrea Escalona y Sebastián Hernández en enamorarse, ¡que en tronar! Sí, la conductora de televisión y el guapísimo chef dejaron de ser novios el fin de semana pasado. El truene es definitivo, pues los dos, principalmente él, tienen otras aspiraciones en la vida.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS



El 03 de noviembre próximo, Daniel Bisogno, Diana Motta y Sebastián de Villafranca transmitirán La Tetera (Heraldo Radio | 98.5 FM) desde Tlaxcala, Tlaxcala.

SERÉ BREVE



La titular del telediario y su colaborador tuvieron ayer una fuerte diferencia.



SERÉ BREVE BIS



¿Cuál de los dos pilotos (programas de muestra) será aprobado? ¿El que tuvo como invitada a Raquel Bigorra o el que tiene de madrina a Carmen Salinas?



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Tú ya te tocaste? #OctubreRosa.



POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO