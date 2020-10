El que a buen fideicomiso se arrima...

Es entendible que cada quien hable de la feria como le va en ésta y que aquellos que perdieron jugosas entradas monetarias de otros sexenios anden de ardillas.



De hecho, estas ardillas antes no salían de Los Pinos. El ojo del huracán ahora está en los mentados fideicomisos. La verdad es que los derechairos defienden rabiosos los fideicomisos utilizando sólo el nombre del rubro. Nunca metiendo las narices lo suficientemente profundo para saber dónde va realmente ese dinero. Claro que suena del carajo quitarles dinero a deportes, ciencia, cine y demás áreas siempre tan sacrificadas. Pero hay que tener en cuenta que si ese dinerito hubiera funcionado tan bien como se decía, la situación del deporte, la ciencia, el cine y demás... estaría bien machichona. ¿A poco no?

De los casos más absurdos mencionados estaba el fideicomiso para arreglar la casa de los jueces. ¿Y tu nieve de que la quieres?

Ojalá que ahora esa partida mejor se dedicara, si no a la salud como es lo planeado, a terminar de reconstruir las viviendas dañadas por los sismos. Y en este asunto no me pueden llevar la contraria si no… seguramente, son algo peor que americanistas!!!

Otro caso muy sonado fue el de la película de mi querido Eugenio Derbez: No se aceptan Devoluciones. Fue subsidiada con un varote. Ese no es el problema, el detalle es que habiendo cosechado dinero a manojos en México y el resto del mundo, no hayan regresado lo que el Fideicomiso les dio para seguir ayudando a otros productores que no corren con la misma suerte, muchas veces tan solo porque los dueños de los cines les dan la espalda.

Lo que nos falta es conciencia y una nueva cultura de que debemos salir adelante todos no sólo yo. Después yo y al último de nuevo yo.

Ahora con dedicatoria a todos aquellos que están asustadísimos ante la lucha a tres caídas de Don Porfis y de Mario… pues que poca memoria tienen... déjenme refrescárselas y como el tema sería largo, mejor se los resumo: 2006, Roberto Madrazo impuso su candidatura presidencial y aceleró la formación del TUCOM (Todos contra Madrazo) integrado por personajes de más alto nivel...de desprestigio.

Cuando Alejandro Moreno fue electo para dirigir al PRI se armó tardes el despiporre entre los tres grillos que quedaban en el tricolor, que hasta mi Cabecita de Algodón se abstuvo de opinar y dijo“ la verdad me da flojera, no me meto en eso”. Y me podría seguir así con el PAN, PRD y demás...pero la verdad que flojera. Y saben cuál es el problema, pues que éstos igual que los de la iniciativa privada tampoco quieren que su negocio deje de ser negocio. ¡Pues de pendejos! Nadie quiere eso, sobre todo si el negocio dejaba mucha más lana de la que legalmente puede dejar.

Ahora yo no acabo de entender porque carajos quieren tan aferradamente un puesto de semejante nivel en la 4T. ¡Donde les han retirado sueldo y canonjías trabajan 20 horas al día y no descansan ni sábado ni domingo!!!