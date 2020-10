The Boys sin censura

Se llegó el final de temporada de The Boys, la que considero una de las mejores series de los últimos tiempos, por lo menos en el género de ciencia-ficción. Un desenlace que dejó abierta la puerta para la tercera temporada que ya está confirmada e incluso da algunas pistas sobre el rumbo que podría tomar el spin-off de estos antihéroes.

En más de 3 años que llevo escribiendo esta columna, son pocas las series de las que he hablado en más de un escrito. Y es que sin duda el show, cocreado por el actor Seth Rogen, se ha convertido en uno de los más populares de la televisión (por así decirlo, porque el término correcto es “en el streaming”), debido a la evidente obsesión de los más pequeños y hasta los adultos, hacia los superhéroes.

A pesar de no ser seguidora de los cómics físicos, me he relacionado con este género desde muy pequeña y por ello es que me atrevo a decir que The Boys, es de lo mejor que hay hoy en día en contenido audiovisual. Y es que a diferencia de las películas habituales de superhéroes, el proyecto desnuda por completo a estos personajes y con mucha imaginación nos muestra ese “lado b” de la vida de los mismos. Pero cuando hablamos de que nos enseña lo que no conocemos de estos personajes, me refiero a todo, absolutamente todo. O ¿se hubieran imaginado a Superman teniendo sexo salvaje con alguna de sus colegas mientras se elevan

por los aires? O los traumas psicológicos que puede llegar a tener un personaje como Aquaman, por poderse comunicar con los animales marinos y vivir obsesionado con las mujeres. Así y mucho más es The Boys.

SPOILER ALERT: Si no has visto la serie o bien la temporada dos te recomiendo que nos sigas leyendo el texto.

El final de temporada me voló los sesos, porque además de que conocimos algunas cosas que no sabíamos de los llamados “Siete”, también se fue al extremo mostrando su postura política antiTrump en un momento tan importante cuando en USA están por conocer a quién será su presidente durante los próximos años. Por otro lado, me encantó que al mismo tiempo que el capítulo final de esta temporada 2 cumplió con la dosis exacta de comedia, también tuvo momentos muy intensos y hasta profundamente dramáticos. Me encanta el lugar tan importante que le dan a la mujer, aunque de pronto si siento que menosprecia a los hombres. Eso sin mencionar las escenas de alto contenido sexual que jamás habíamos visto en una serie o película de este tipo. Pero sin duda lo que más disfruté de toda la temporada, particularmente de este último episodio, fue la dura crítica que hacen a personajes “reales” con los que se les

podría comparar en la vida real como Supermán, Batman, Wonder Woman, Aquaman, entre otros.

En resumidas cuentas, si son fan de los superhéroes, corran a ver The Boys, con la mentalidad muy abierta porque desde que comienza, se nota que no es una serie normal.

Con este texto me despido de The Boys, por el momento y a esperar por esa tercera temporada que según dicen podría salir en el primer o segundo trimestre del año próximo.

