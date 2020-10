Malas noticias del Fondo para AMLO

Malas noticias desde el Fondo Monetario Internacional para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su pretensión de que el modelo capitalista neoliberal no funciona y que se ha terminado su efectividad durante la crisis del COVID-19 es, al menos, inexacta, y su idea de incluso querer patentar su solución ayudando únicamente “a los de abajo” porque “ya no es como antes”, sencillamente no funcionó.

Ayer el Fondo Monetario Internacional, que encabeza Kristalina Georgieva, dio a conocer su Panorama Económico Mundial donde revisó su pronóstico de caída del PIB mundial. Lo suavizó. Ahora el FMI pronostica una caída de 4.4 por ciento este año y un crecimiento de 5.2 por ciento en 2021. Pero esta recuperación (denominada oficialmente como “el arduo ascenso”), no tiene nada que ver con que los países eligieran ayudar a los pobres, ni con la metodología de AMLO. No. Lo que realmente ayuda a la recuperación son las “medidas fiscales, monetarias y regulatorias sin precedentes que permitieron se mantuviera el ingreso disponible de las familias, protegieron flujos de efectivo en las empresas, y dispusieron provisiones crediticias”.

El Fondo subrayó las medidas de varios gobiernos: “una variedad de medidas fiscales contra cíclicas incluyendo esfuerzos para amortiguar pérdidas de ingreso; incentivos a la contratación; expansión de las asistencias sociales; garantías al crédito; e inyecciones directas de capital a las empresas. Estas medidas evitaron el quiebre masivo de empresas y auxiliaron en la recuperación parcial del empleo”.

El pronóstico ahora para México es una caída de 9 por ciento para este año; y un crecimiento de 3.5 por ciento en 2021. El Fondo apunta que en el mundo las Pymes serán golpeadas por la crisis, particularmente las firmas de los sectores restaurantero, turismo, artes y entretenimiento. Y señala que “esta vez es diferente”, y que para este tipo de empresas “se justifican recursos de apoyo más profundos de lo habitual para proveer apoyo de solvencia, debido a la magnitud del golpe, la incertidumbre sobre su duración y las amplificaciones derivadas de las quiebras masivas”.

El FMI dice que debemos esperar más de 90 millones de personas adicionales viviendo en pobreza extrema en el planeta, a partir de la pandemia, y que la equidad de género experimentará un retroceso significativo dadas las circunstancias actuales. En materia de desigualdad por ingreso estima, gravemente, que todos los avances logrados desde la crisis financiera de 2008 se revertirán.

Esta crisis económica tendrá efectos profundos y duraderos.

El subgobernador del Banxico urgió ayer a que se mantengan provisiones de liquidez de emergencia, así como apoyo financiero externo; apertura al comercio internacional y a los flujos de inversión.

