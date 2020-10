Va a estar en chino traer más vacunas para influenza

El temor de que los brotes de Covid-19 e Influenza se conviertan en un dúo mortal en otoño e invierno no es gratuito, además de que pese a que las autoridades han aclarado que no hay desabasto de la vacuna contra la influenza; es cierto que no hay lotes suficientes para la demanda poblacional, en la primera semana se agotó el antígeno, pese a que se esperan más dosis.

Por lo pronto sabemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador adquirió 36.4 millones de dosis de antígenos vacunales contra influenza a un costo de 1,800 millones de pesos para este año; que fue adquirida a la farmacéutica francesa Sanofi y que trabajó con Birmex para tenerla a tiempo.

Las 36.4 millones de dosis parecen poco frente a los poco más de 120 millones de personas que viven en el país. Además, la vacuna en el sector público no será para todos, primero se distribuirá (en este orden) al personal médico, a niños de 0 a 5 años de edad; personas con diabetes, obesidad y sobrepeso, enfermedad cardiaca crónica, pulmonar crónica, inmunosupresión o VIH de entre los 5 a los 59 años de edad, así como las personas mayores de 60 años de edad y mujeres embarazadas.

¡Uff! ¿y el resto? No habrá forma de que obtengan una dosis porque la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Carlos Alcocer, junto con la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera, quien extiende los cheques, no tendrán manera de solicitar más dosis, pese a que estamos viviendo una crisis por Covid-19 y que puede empeorar la situación.

Miembros de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que dirige Rafael Gual me cuentan que la compra de vacunas no es que salgan los funcionarios como cuando van al Oxxo a comprar leche, no hay forma de que se encuentre más dosis en el mercado. ¡Vaya! No hay un mercado spot porque es un producto perecedero y que para su distribución requiere de refrigeración o cadena fría.

Pero hay que ser realistas, una vez más nos agarran mal parados, desde hace dos años se debió anticipar la compra de antígenos vacunales, si bien es cierto que no se podía prever el brote de Covid-19, si el aumento de casos por influenza.

En 2019 hay datos de uno de cada 10 personas con influenza mueren porque la gente no se vacuna, tiene temor ir al médico y en pocos días empeoran; todos estos casos se asocian a que más del 93% de ellos se debe a una falta de vacunación; sin considerar que el virus de la influenza es una de las principales causas de ausentismo laboral en el mundo; provoca entre 10 y 12 por ciento de las bajas por enfermedad.

EL TERROR DE LAS EMPRESAS

La pregunta es qué tanto estuvimos preparados… poco, de por si este virus ya impacta al 64 por ciento de las compañías en el país, merma la productividad y ahora conviviendo con el virus Covid-19 el terror dentro de las compañías será fatal.

Por lo pronto Sanofi, que por cierto es el único laboratorio que fabricó las vacunas para México ya está entregando los embarques, que trae de Francia y Estados Unidos; porque el antígeno sólo se produce en el país, mientras que el embotellado y empaquetado se manda a hacer a esas naciones, es por ello la dificultad de la logística.

Además, el laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKline no nos pudo distribuir porque países como Estados Unidos y Reino Unido se anticiparon en la compra de millones de dosis.

Ahora sólo nos falta ver en noviembre como se va a comportar la venta de 15 millones de dosis extra que compró el sector privado y que llegarán en noviembre próximo. Sin duda serán oro molido para los que no alcancen a vacunarse.

