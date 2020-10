¡La realidad!

Los ejércitos más poderosos en número de activos y en poderío de armamento se ven totalmente rebasados por un virus microscópico que sigue creciendo minuto a minuto en una mayor cantidad de contagiados en casi todos los países.



Las únicas soluciones que han dado las autoridades sanitarias a nivel mundial, y nacional, están basadas en evitar la cercanía entre un humano y otro; tener higiene, sobre todo en las manos, por ser con ellas con las que más tocamos objetos y a otras personas; y, permanecer dentro de las casas. No se ha dado ninguna recomendación sobre sustancias naturistas o alguna medicina que impida o resuelva el contagio, la enfermedad y la posible muerte.



El problema es que el mundo no es plano ni es parejo. Las condiciones de habitabilidad en viviendas de Europa o de Estados Unidos no se parecen a las condiciones de la mayoría de los hogares en América o en África, en México o en Oaxaca, o en las Huastecas. Allá casi todas tienen los servicios básicos resueltos: agua, gas, basura, luz, drenaje, internet, etc. Mientras, acá no se tienen los servicios básicos, ni en existencia ni mucho menos garantizados, incluso miles de ciudadanos viven todavía con pisos de tierra, techos de lámina, hornos de leña o "ecológicos", agua que recogen de un pozo, arroyo o río y baños también llamados "ecológicos", etc.



A esto sumemos que 60 o 70 por ciento de los habitantes de este país no tienen un empleo fijo o un salario fijo y estable, ¡viven "al día" literalmente! Los que salen a trabajar "en algo" lo hacen para ver con cuánto regresan a casa y para aportar básicamente lo necesario para comer; a veces son dos o más los que aportan en una misma familia y de esa forma se apoyan para realizar algunos pagos que por lo regular van atrasados o ya los deben a usureros casuales u oficiales (¡bancos pequeños, tiendas y hasta farmacias que engañan y esclavizan a este amplio sector de la población, hasta endeudarse casi de por vida!).



Por estas razones y más, los gobiernos federal, estatales y municipales, así como los empresarios y comerciantes de México deben hoy más que nunca implementar APOYOS para la ciudadanía más vulnerable. ¡Sin trucos financieros y a fondos perdidos. No apostarle a tener ganancias y en todo caso, tener algo de pérdidas o salir "tablas" para no despedir a nadie! Así como dar sus productos más abajo del costo o inclusive sin recuperación. Deben pensarse y ejecutarse este tipo de medidas para también evitar un posible incremento de robos y asaltos; en suma, es imprescindible cambiar las formas de la economía y habrá que seguir otros parámetros extremos y rápidos, ¡es urgente!



Necesitamos ver un voluntariado mas grande y activo en las colonias populares, en las comunidades y en los municipios, con varias líneas de acción, desde información y capacitación, hasta crear los puentes humanos necesarios para llevar víveres básicos: ¡medicinas y ropa ante el desempleo que ya inició!



¡Despertemos y actuemos ya!



