Gasto irresponsable

Cuando se gasta mal y no se sabe invertir, los recursos van a escasear más pronto que tarde. Con frecuencia gastar mal es un rasgo distintivo del que no sabe producir. Cuando no se conoce el valor del trabajo y no se aprecia la relevancia del esfuerzo y el sacrificio, o se acostumbra a vivir a costa de otros, fácilmente se desprecia al que lo hace, logra y por consecuencia tiene. El que sabe producir, aprecia y cuida lo que construye, es previsor, establece prioridades y no gasta antes de haber generado. Por ello, es una grave responsabilidad gubernamental hacer buen uso de los recursos públicos.