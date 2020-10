El PT en Sonora, la deslealtad

Suspiros y aspiraciones para la carrera electoral del 2021 llevan ya un rato, aunque es en este mes cuando se hacen del conocimiento público los destapes. Políticos, grillos, analistas y ciudadanía se alistan para la decisión de quién irá por qué partido y por cuál puesto público.

Algunos diputados locales y federales están seguros de que su instituto político los volverá a elegir para representar a los ciudadanos. Total, ya ganaron una elección, es fácil pensar en repetir.

Pero en este juego de carreras por llegar a la meta, los partidos buscan necesariamente a los ¿mejores? candidatos para con ellos lograr el mayor número de votos y obtener una curul, alcaldía o, por qué no, hasta una gubernatura.

Así, el PT ya anunció a Ana Gabriela Guevara, actual directora de la CONADE, para contender por el gobierno local de Sonora. Uno se pregunta: ¿es en serio? ¿La funcionaria más cuestionada de la 4T por mucho, a la cual se le demostró las corruptelas al interior de la Comisión Nacional del Deporte y el consentimiento a ciertos funcionarios reflejado en su nómina? ¿La misma que, inmersa en ese y otros escándalos, en un ambiente de austeridad republicana juega al golf en horarios de trabajo en uno de los clubs más caros y exclusivos de la Ciudad de México?

La propuesta del PT huele a puritito chantaje; quieren venderle caro su amor a Morena y de paso cobrarse viejas facturas. Ciertamente procuran asegurar / imponer un mayor número de candidatos sea para repartir municipios, diputaciones y, lo mejor, alguna que otra diputación plurinominal. Asegurar su existencia por lo pronto en la entidad.

El Partido del Trabajo ha decidido que si ello lo logran por la vía de perjudicarse y enfrentarse a sus aliados (Morena y AMLO) en el proceso, nominando a Guevara, que así sea. Deslealtad pura.

Ana Gabriela Guevara va lógicamente en el último lugar de las encuestas de intención del voto, por lo que en caso de ser ungida como candidata solo contribuiría a que Sonora le quede un poco más lejos a Morena y un mínimo más cerca al PRI, quien se apunta en segundo lugar de las preferencias. Y es que en su paso como senadora en el sexenio pasado y ahora como comisionada de la CONADE, su actuar y desempeño todo, ha demostrado un pésimo entender de lo que son las políticas públicas en pro del desarrollo nacional. ¡Cómo olvidar su nulo conocimiento también de lo más básico! Aquella llegada a la Cámara de Diputados cuando iba a ser jurada como senadora, pues desconocía que el Senado residía en otro edificio y que su puesto de representación popular era diferente al de una diputación.

Si bien fue medallista olímpica —logro que no se le escatima—, eso no la hace apta en automático para desempeñar una senaduría, ya no se diga gobernar una entidad. Para esto segundo no se requiere a una corredora profesional, se necesita a una persona que comprenda las problemáticas, pueda entender las diversas aristas y sepa operar soluciones viables, efectivas y óptimas.

La posible nominación de Ana Gabriela Guevara por parte del PT demuestra la intrínseca vocación del instituto político de buscar el poder por el poder mismo. Nada les ha importado que ella esté siendo cuestionada e investigada; tampoco el aclarar todo ello (así como sus favoritismos en la CONADE o el dejar a los atletas sin los recursos mínimos) antes de proceder a apoyarla para contender por el máximo cargo en Sonora.

El PT expone y se expone como un partido capaz de olvidar sus ideales (o los que se supone tiene cualquier partido democrático) con tal de poder presionar a sus socios y de abanderar a una persona cuya probidad se encuentra seriamente en entredicho.

Que no se pregunten luego por qué la ciudadanía les desprecia. Bastaría que vieran su reflejo en el espejo. El PT quiere perder Sonora, pero dejando como estandarte en el proceso a la peor de los funcionarios públicos. Y de pasada, en el colmo de la deslealtad, lastimar a Morena.

POR VERÓNICA MALO

veronicamaloguzman@gmail.com