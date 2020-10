En una mañanera reciente, el Presidente habló de una nueva organización ciudadana: Sí Por México. Dijo que estaba surgiendo un “FRENAAA 2” y que lo encabezaban Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Como recordará el atento público, el Presidente ya había descubierto y denunciado, hace meses “otra” conspiración contra su gobierno en la forma de un BOA (Bloque Opositor Amplio).

El Presidente se entretiene encontrando conspiraciones. En aquella ocasión presentó un documento amplio explicando la estructura del BOA y los implicados. Un documento redactado en algún sótano, en una antigua máquina de escribir, ni siquiera en computadora.

Refiriéndose a su nuevo descubrimiento, agregó que la organización ciudadana estaba “a favor de algo... un Sí o México... o algo así” y que le daba ternurita. Dos días después sugirió que los dueños de los periódicos Reforma y El Universal debieran instalar “sus hamacas” en la plancha del Zócalo, junto con el plantón ahí asentado.

Pero para no caer en las divagaciones presidenciales, regresemos al caso de Sí Por México. Lo que es cierto es que más de 200 organizaciones ciudadanas han acudido hasta ahora al llamado hecho por un número inicialmente pequeño de organizaciones, conocido como el grupo motor, entre los que destaca Futuro 21, UNE, Chalecos, Xiudadanos, XMéxico (un portal que incluye 112 organizaciones), Misión Rescate México, Célula Madre, Coalición en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, entre otras.

El propósito destacado es crear un instrumento de coordinación entre miles de organizaciones ciudadanas en todo el país, que agrupan en conjunto a millones de mexicanas y mexicanos deseosos de corregir el rumbo del país votando contra el bloque oficialista, y a favor de un frente democrático, para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. El objetivo expreso es construir un frente opositor con ciudadanos y partidos políticos opositores (PRI, PAN, PRD, MC y México Libre) para recuperar al Poder Legislativo como contrapeso efectivo al Ejecutivo, devolviéndole su función constitucional. Tanto el secuestro del Congreso de la Unión, que ha hecho el oficialismo, como la subordinación humillante del Poder Judicial al Ejecutivo ha creado una situación de una deriva autoritaria encabezada por un Presidente resentido, y quien dedica su tiempo y el poder presidencial a dirimir añejos agravios personales en vez de gobernar para todos.

Sí Por México propone mirar hacia el futuro para encontrar nuevas y modernas soluciones a los problemas del país, no hacia el pasado. Ese pasado de odios, agravios y corrupción no es modelo a seguir. Sí lo es, en cambio, la idea de la construcción de una nueva institucionalidad democrática, de contrapesos y el respeto al Estado de derecho, dentro de la democracia y el respeto a las libertades individuales y colectivas.

Sí Por México es un movimiento ciudadano de causas, las causas sentidas por la población. Propone hablar de derechos para todos dentro de la ley. No busca promover la cultura de linchamiento público que ofrece este gobierno, ni gobernar desde el miedo y la desconfianza. No ofrece una república popular, donde los asuntos públicos se dirimen a mano alzada envueltos en demagogia y mentiras. No; ofrece una república de leyes y de respeto donde cada ciudadano tiene asegurado sus derechos, y bien definidos los límites y los alcances de los derechos y obligaciones de unos y otros.

Esencialmente ofrece que el país debe ser gobernado para gestar concordia y paz social, no división y polarización. Sí Por México está convencido de que es posible gobernar de otra manera, con empatía, no rechazo, de poder decir sí se puede, en vez del “no” permanente de este gobierno.

Los modelos fracasados de antaño crearon la situación donde muchos creyeron, de buena fe, en la posibilidad de la oferta utópica que ofreció este gobierno durante sus sucesivas campañas presidenciales. Bastaron menos de dos años para constatar y confirmar el error de apreciación que se cometió. Hoy reina no sólo la intolerancia y la sordera ante reclamos legítimos de amplias capas de la sociedad, sino la polarización y creciente odio en la sociedad mexicana fomentada deliberadamente por el gobierno. Obviamente el oficialismo piensa que la confrontación entre mexicanos le conviene. Sí Por México opina que no le conviene ni a México ni a las y los mexicano la polarización. Es una puerta de salida falsa a todos nuestros problemas.

Además se está entronizando en el poder un gobierno no sólo altamente inepto, sino también corrupto. Todos los análisis indican que los índices de corrupción están llegando a los niveles de los que se observaban en la época del gobierno de Peña Nieto. Las adjudicaciones directas son un testimonio elocuente de los negocios de funcionarios de este gobierno, con el aval del Presidente.

Sí Por México va a participar activamente en el movimiento comprometido con el esfuerzo por corregir el rumbo que toma el país. No reclama la renuncia anticipada del Presidente, sino pide y pedirá el voto ciudadano organizado para ganar una mayoría democrática en la Cámara de Diputados el próximo año, y pedirá a los ciudadanos apoyar los candidatos unitarios a las gubernaturas, diputados estatales y presidencias municipales de unidad. El futuro de México está en las prácticas democráticas de un sistema constitucional y legal basado en el respeto a la ley.

El reto no es menor. Desde ahora se ven los preparativos del oficialismo para presionar a los electores que reciben programas sociales a votar a favor del partido oficial so pena de perder esos apoyos si votan por otros partidos. Son lo más viejo y rancio de un sistema podrido. El instrumento central son los Servidores de la Nación, que son, en verdad, un ejército de promoción electoral del partido oficial. El Presidente piensa que ahí tiene una bolsa de 20 millones de votos corporativos.

Los Servidores de la Nación son pagados por un fondo ilegal manejado desde la oficina de Presidencia, y reportan a oficinas distritales correspondientes a los 300 distritos federales de México. En esas oficinas entregan fotos de las credenciales de elector de cada recipiente de programas sociales y de cada miembro de su familia con credencial de elector.

El día 6 de junio de 2021, el día de la elección, los Servidores de la Nación vigilarán que los beneficiarios acudan a las urnas para votar por Morena. Trágica esa escena: la de la manipulación descarada que hace el oficialismo de la necesidad de la gente. Y representa lo más execrable del pasado mexicano.

Toda esta situación es lo que explica la indignación ciudadana y su despertar. Sí Por México es, hoy por hoy, el instrumento más eficaz que se haya construido en nuestro país para afrontar la gran tarea para parar la deriva autoritaria, la pérdida de libertades y democracia. Será el instrumento principal para construir, desde la ciudadanía, el México del futuro promisorio: en unión, con diálogo y sin odios, con instituciones democráticas y contrapesos, respetando la Constitución y el Estado de derecho.

Sumarte a Sí Por México es colocarte del lado correcto de la historia nacional. Es sumarte al futuro posible.

Por Ricardo Pascoe

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep