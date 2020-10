¿Por qué a todo mundo le sorprende que Mauricio Ochmann haya dejado a Aislinn Derbez?

¿POR QUÉ A TODO MUNDO LE SORPRENDE QUE MAURICIO OCHMANN DEJÓ A AISLINN DERBEZ CUANDO ÉL A SU VEZ FUE ABANDONADO AL NACER? ¿DÓNDE IBA A APRENDER ÉL A NO ABANDONAR SI ES LO QUE VIVIÓ EN SU INFANCIA?

¿Por qué cuestionan que Mauricio Ochmann se divorció de Aislinn cuando la pareja de jóvenes que lo engendró en Washington, Estados Unidos, lo dio en adopción, es decir la madre que lo tuvo en su vientre nunca le dio afecto?

Noticias Relacionadas Maribel Guardia y sus tips para un matrimonio exitoso

María, mexicana, casada en Estados Unidos y su pareja lo adoptaron, pero cuando Mauricio tenía dos años se divorciaron, y por segunda vez Mauricio perdió un padre.

Su madre adoptiva regresó a México y se casó con un alemán que fue el equivalente a su tercer padre y le dio su apellido, Ochmann quien ya tenía tres hijos de carne y sangre, y no es lo mismo ser adoptado en Estados Unidos, donde él nació, que ser hijo adoptado en México donde se crio desde los dos años, donde hace 40 años incluso las maestras lo bulleaban por ser adoptado, y al no sentir empatía, Mauricio empezó a beber alcohol a los nueve años de edad porque borracho no se sentía “extraño”.

Noticias Relacionadas Cuando lo vimos con ropa no lo reconocimos

A los 16 años, Mauricio abandonó a la madre que lo crio y buscó al que fue su primer marido ¿Cómo transmites el amor que te negó tu madre al nacer? Tal vez, inconscientemente, él deja antes de que lo dejen, como le hicieron al nacer.

Si los que tenemos hijos en nuestro vientre y nos desvivimos por ellos, nos reclaman y nos sientan en el banquillo de los acusados permanentemente, si a un niño hoy en día el mundo se le desbarata porque se burlan de él en Instagram ¡No puedo imaginar el dolor tan grande en el corazón de Mauricio cuando era niño! Por eso me quito dos veces el sombrero ante la responsabilidad tan difícil que como un gladiador enfrenta Ochmann, y que pese a sus cicatrices infantiles ésta comprometido a darles raíces y amor desbordado a sus dos nenas.

SYLVIA PASQUEL SE CURA EN SALUD Y ANTES DE QUE SALGA LA SEGUNDA TEMPORADA EN LA QUE LUIS MIGUEL CUENTA “SU” VIDA, YA LA DESCALIFICÓ

Sylvia Pasquel descalificó, antes de que salga a la luz la historia que Luis Miguel cuenta en la temporada 2. Al desautorizarla se cura en salud porque en la primera temporada, autorizada por el cantante, dan a entender que Michelle Salas es el resultado de un borrachazo y un acostón con su hija Stephanie, y que ella fue una de tantas latinas que morían por metérsele al cuarto: famosas, guapas que se le ofrecían a ese muñeco y querían una rebanada de ese pastel.

Sylvia Pasquel dice que lo que contó Luis Miguel en su serie son mentiras que desprestigian a su gente, pero Luis Miguel dice que lo que ahí se dice es “su verdad”. Es decir, para contrarrestarla, la Pasquel tendría que hacer su propia serie para verter sus opiniones y encontrar quien se la patrocine y le pague los millones que le pagaron al “Sol de México”.

POR SHANIK BERMAN

HERALDODEMEXICO.COM.MX