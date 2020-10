Carta a todas las niñas del mundo

Escribo esta carta desde México para las niñas de todo el mundo. Plasmo estas palabras sentada en la orilla de mi cama, pensando en el futuro tan grande que tenemos por delante. Imagino el potencial de cada una de las niñas que leerán estas palabras, y sueño con todos las ilusiones que estoy segura podremos convertir en realidad.

No pretendo decir que será fácil, que cumplirlo será algo que no requerirá esfuerzo. Pero sí es necesario que sepamos que cualquier sueño, cualquier plan de vida, cualquier realidad es posible de crear; lo único que necesitamos es prepararnos para conquistarla.

Es necesario que sepamos que habrá muchas personas que nos lanzarán piedras en el camino, que intentarán convencernos de que nuestros sueños son imposibles de cumplir. Pero cuando esto pase, no debemos bajar la cabeza ni regresarles las piedras; porque la clave está en guardarlas, coleccionarlas, y utilizarlas para después construir con ellas un imperio.

Seguramente en muchas ocasiones el mundo no se fijará en otra cosa más que en nuestra cara y cuerpo. No importará cuántas metas alcanzamos, nuestra talla seguirá llevándose toda la atención. Pero es sumamente importante que sepamos que juzgar a las mujeres por su apariencia física es como juzgar a un libro por su portada. No sólo es algo que carece de sentido, sino que es un acto realizado por los ignorantes, los pobres de corazón y de espíritu.

Por esto, para sobrevivir a las heridas de los demás y serle fiel a nuestros sueños, debemos trabajar en nosotras. Trabajar en la parte interna de nuestra persona, enfocar la energía en crecer nuestro interior y no en arreglar nuestro exterior. Porque los capítulos de dentro son mucho más importantes que la portada de nuestro libro.

El mundo podrá tratar de decirnos cómo arreglar nuestras imperfecciones y qué hacer para cumplir nuestros sueños; y aunque algunas veces valga la pena escuchar, la mayoría de las ocasiones serán palabras y promesas vacías. Por esto antes de comprar un lipstick, aprendamos a usar nuestra voz para luchar por nuestras convicciones. Antes de intentar cualquier dieta, fortalezcamos nuestra seguridad propia. Antes de comprar tacones, demostremos la alta estatura que tiene nuestro potencial. Antes de tener novio, trabajemos en el amor propio. Antes de que alguien nos incomode con la mirada, aprendamos a no tener que disculparnos sin razón.

Estudiemos, sigamos nuestros sueños, rodeémonos de personas que verdaderamente nos valoren y aporten. Que nadie nos hagan sentir que hay algo roto dentro de nosotros, que nadie nos haga pensar que nuestros sueños no son para una mujer. Que nadie decida por nosotras cómo tenemos que vivir.

Es hora de que nosotras mismas nos demos cuenta que una portada no es lo más interesante, y que alimentar y trabajar en nuestros capítulos, es lo que necesitamos para alcanzar nuestros sueños e impactar de manera positiva a la humanidad. Por mucho tiempo hemos sido libros guardados en estanterías, llenos de potencial e historias que contar. Pero hemos estado esperando a que nuestra portada sea atractiva para que alguien nos levante de la repisa y podamos empezar a hablar. Hoy brindo porque dejemos de esperar la aprobación de la sociedad y empezamos a creer en nuestro potencial. Porque si nosotras no lo hacemos, nadie más lo hará.

Por nuestro futuro.

MUJERES LÍDERES DAN CONSEJOS

La nutrióloga Nathaly Marcus, la activista Gina Diez Barroso, la chef Paulina Abascal y la actriz Aracely Arámbula hablaron sobre cómo fue su infancia y dieron algunos consejos a las nuevas generaciones.

-Nathaly Marcus

Nutrióloga funcional y fundadora de Bienesta

¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando eras niña?

Un consejo que me impulsará a creer en mi intuición y en mis señales internas. A escuchar a mi cuerpo en todos los sentidos, respetar las señales de hambre y saciedad, a aprender a manejar mis emociones sin buscar comida como premio o castigo, a escuchar si tengo ganas de hacer algo y no hacerlo por miedo o por deber o complacencia, sino porque me diera entusiasmo hacerlo.

¿Hubo alguna idea errónea que te impidió probar nuevas cosas o hacer lo que querías?

Muchas creencias de manipulación de lo que debería hacer y no lo que realmente quería hacer. Eso me hizo buscar cosas para que mis papás se sintieran orgullosos de mi siempre buscando admiración y reconocimiento.

¿Qué consejo le darías a las niñas de hoy?

No dejen de ser y confiar en ustedes mismas. ¡Apuesten en su sabiduría interna! Busquen esa conexión con su cuerpo, no se comparen con los demás, porque cada cuerpo es único y maravilloso. Tengan cuidado en no caer en un trastorno de alimentación y no sacrifiquen su salud por un peso falso que ponga en riesgo su vida. Aprendan a no hacer dietas desde chicas que les dañen el metabolismo. Sean genuinas, fomenten su autocuidado y sean compasivos con ustedes.

-Gina Diez Barroso

Activista por los derechos de las mujeres, fundadora de Dalia y Centro

¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando eras niña?

No importa lo que quieras lograr siempre lo vas a hacer sin importar tu género, ni los obstáculos que puedas tener.

¿Hubo alguna idea errónea que te impidió probar nuevas cosas o hacer lo que querías?

Sí, no era tan importante para una niña estudiar mucho carreras, maestrías, y me ha costado aceptarlo durante mi vida, me hubiera gustado que me estimularan para que me prepara y estudiara lo que quisiera.

¿Qué consejo le darías a las niñas de hoy?

Que sueñen en grande y que sientan que pueden lograr lo que sea. Cuando tengan edad de tener una pareja, no planeen la boda, sino la vida.

-Paulina Abascal

Chef pastelera

¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando eras niña?

Que me dijeran que no me preocupara tanto, que disfrutara más de la vida y no fuera tan responsable.

¿Hubo alguna idea errónea que te impidió probar nuevas cosas o hacer lo que querías?

No tuve ninguna idea que considerara errónea, pienso que Dios fue precioso conmigo, porque siempre supe que quería hacer.

¿Qué consejo le darías a las niñas de hoy?

Que corran por sus sueños sin importar lo que piensen los demás, porque si siguen su corazón jamás se equivocarán.

-Aracely Arámbula

Artista

¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando eras niña?

Siempre estuve muy protegida, querida y aconsejada. Así que en realidad fui creciendo con la mejor compañía. Me hubiera gustado recibir más consejos de mi abuelo Leonardo quien era artista y murió cuando yo tenía 11 años .

¿Hubo alguna idea errónea que te impidió probar nuevas cosas o hacer lo que querías?

No, en realidad me tocó la fortuna de realizar muchas cosas divertidas en mi niñez y disfruté mucho cada momento. Tenía muy claro lo que me gustaba y desde los cinco años quería ser artista.

¿Qué consejo le darías a las niñas de hoy?

Que disfruten mucho su niñez, porque pasa rápido. Que no quieran crecer a la velocidad del internet. Que se concentren en lo educativo y que lean muchos libros y aprendan. Que se preparen para este mundo tecnológico, que gocen de la naturaleza, de las cosas bonitas y sencillas que la vida nos da. Que disfruten a la familia, que es lo principal, y que sigan cuidando la SALUD de sus abuelos y de todos para que tengan una niñez sana.

POR MARÍA MILO

IG: @MARIAMILO