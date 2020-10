Carnales todos

El primer sábado de octubre el Papa Francisco nos regaló una nueva encíclica como parte de un esfuerzo ecuménico que inició con su papado y que no ha tenido parangón en la historia de la iglesia que representa. Jorge Bergoglio ha hecho el esfuerzo de generar un relato atractivo y hablarle a una audiencia mas amplia, los publicistas hablarían de que ha construido un nuevo framing, es decir, una nueva envoltura para la Fe.

En Laudato si' es un tree hugger que defiende la naturaleza, a los animales y nos desliza la idea de lo pernicioso del consumismo y el desarrollo incontrolable. Ahora, en Fratelli Tutti adopta la pose del tenaz crítico del neoliberalismo y para no errarle también del populismo. Quiere quedar bien con todos y aumentar el aforo a los templos y lugares de culto. Sorprende el faux pas narrativo al no contemplar a las mujeres en su esfuerzo evangélico.

Martin Luther King y Gandhi motivaron al Papa a escribir:

“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” —sin nombrarlo— como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social”.