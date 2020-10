¿Ilusiona esta Selección Mexicana?

Gerardo Martino ya deja ver su mano con la Selección Mexicana, después de dos amistosos, El Tri se ha visto bien. Más allá de los resultados, el funcionamiento no ha dejado mucho que desear y ha sido agradable a los aficionados. Quizá el punto más fuerte a trabajar sea la definición, pero eso tiene solución. El partido contra los Países Bajos fue un buen parámetro para darnos cuenta cómo va avanzando nuestra selección.

Primero tenemos que destacar al mejor futbolista mexicano hoy en día, Jesús Manuel Corona. “El Tecatito” viene de una gran temporada en la que fue elegido como el Mejor Jugador de la liga portuguesa. No sólo fueron las 21 asistencias y cuatro goles que registró en las competencias, fue la versatilidad que mostró. Casi toda la campaña jugó de lateral derecho, cuando su posición habitual es de extremo. Fue el factor desequilibrante del Porto y ahora también de la selección. Él debe ser el jugador “distinto” de México.

Luego está Raúl Jiménez, hoy no parece haber mejor opción de centro delantero. Es figura en el Wolverhampton y de los mejores en su posición en la Premier League, no es poca cosa. Hizo 17 goles, seis menos que Jamie Vardy, que fue campeón de goleo. No estuvo fino contra La Orange, pero sin duda tiene gol y está en su mejor momento, habrá que esperar que siga en ese nivel para Qatar 2022. Para completar el ataque faltó Hirving Lozano (en cuarentena por casos de COVID-19, en Italia) que poco a poco se empieza a ganar la confianza de Gennaro Gattuso en el Napoli y podría concretar un ataque dinámico y peligroso para la escuadra azteca.

En la media cancha es en donde más dudas surgen, dependemos mucho de que Andrés Guardado esté sano. Se nota cuando el capitán no está. Héctor Herrera debería ser garantía, pero con pocos minutos en el Atlético de Madrid, todo hace pensar que va a ser inconsistente. Fernando Beltrán está banqueado en Chivas cuando debería ser de los talentos jóvenes que estén peleando por ser titulares con Martino. Sebastián Córdova ilusiona mucho y podría ser clave para el equipo mexicano, el canterano del Club América tiene un techo muy alto y ojalá pronto emigre a Europa.

En la defensa, normalmente Carlos Salcedo y Edson Álvarez serían criticados, pero resulta que sus últimas actuaciones han sido de lo mejor. Salcedo, particularmente, lleva un mes, por lo menos, jugando a muy buen nivel. También debemos resaltar a El Chaka Rodríguez, junto a Fernando Navarro, el mejor lateral de este país. Jesús Gallardo cumplió y es joven, puede aún subir el nivel, pero hoy debe ser el lateral izquierdo titular. Héctor Moreno, pese a estar en Qatar sigue respondiendo y también debe ser titular. Su suplente natural podría ser Johan Vásquez, otro que debe emigrar pronto y que va a pelear por la titularidad.

El tema de la portería es más complejo. Alfredo Talavera es hoy el mejor portero mexicano, pero tiene 37 años, es difícil pronosticar si a Qatar llegará con el nivel que tiene ahora. Si sigue así, que sea el titular. Por otra parte, Memo Ochoa, desde que regresó a México, ha bajado mucho su nivel, pero es cierto que con la Selección siempre responde, además de ser uno de los líderes del vestidor. Como tercer portero está Carlos Acevedo, de Santos, que ahora no estuvo en la convocatoria pero que tiene también mucho futuro. Por ahora pinta bien la selección que dirige el Tata Martino, cuando inicien las eliminatorias veremos si es de verdad.

POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@el123pormi