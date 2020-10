El legado de pacificación y concordia de Portes Gil debe pervivir

Tuve el privilegio de tratar ampliamente a don Emilio Portes Gil, quién prologó mi tesis profesional de la licenciatura en Derecho, fue testigo de mi boda y me dio oportunidad de trabajo en la Comisión Nacional de Seguros. Don Emilio me hacia el favor de invitarme a su residencia en Polanco, a platicar de los hechos que él vivió como protagonista en el proceso de la Revolución.

A la muerte de Álvaro Obregón, el presidente Plutarco Elías Calles convocó a los principales generales para tomar la decisión de que el presidente interino debería de ser un civil, para evitar la confrontación que estaba al rojo vivo entre las diversas facciones militares; en efecto, el Secretario de Gobernación, Emilio Portes Gil, fue designado para cubrir el interinato y convocar a nuevas elecciones, su periodo fue corto del 1ro., de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, es decir, 14 meses y 5 días, pero en dicho lapso enfrentó los gravísimos problemas de carácter político, económico y militar, de los cuales salió avante y pudo pacificar al país, que estaba ensangrentado por “la cristiada” (movimiento armado de los cristeros contra el gobierno) y por el breve levantamiento militar del general José Gonzalo Escobar. Para vencer al “escobarismo” nombró al propio Plutarco Elías Calles como Secretario de Guerra; y, para llegar a la paz con la Iglesia Católica, consiguió la negociación con los jerarcas eclesiásticos de los Estados Unidos.

La economía tenía graves problemas y la inquietud social era altamente perniciosa; a pesar de ello, para contener la deuda externa, estableció el Convenio “Montes de Oca-Lamont” que redujo el 45% del valor nominal de la deuda externa.

Formalizó la creación del Partido Nacional Revolucionario, que fue el eje de la estabilidad y de la gobernabilidad durante decenas de años. A la inquietud estudiantil, que producía el “vasconcelismo” en ciernes, le otorgó la autonomía de la UNAM, cuyo legado ha sido extraordinario.

Noticias Relacionadas Simpatizantes de AMLO buscan hacerle frente a FRENAAA con #MarchaDelMillón

Impulsó la Reforma Agraria y estableció las bases de la Ley Federal del Trabajo. Mucho se le debe a este héroe civil, que pudo lograr sus objetivos por su patriotismo y por su formación de abogado.

En los actuales momentos en que se enfrentan temas de insospechable trascendencia, es necesario recuperar la serenidad y la concordia, como fundamento de la convivencia nacional.

No se puede permitir que se descarrile la gobernabilidad en acciones irresponsables, que provienen del mismo fondo oscuro de una Iglesia Católica retardataria y politizada, que ha actuado históricamente en contra del progreso nacional; así funcionaron los cristeros en la guerra sanguinaria e inútil; los sinarquistas que imitaban los símbolos fascistas del nazismo y la derecha extrema que hoy parece renacer, ya no desde el campo pobre, sino desde las ciudades que no han encontrado los caminos que la democracia ofrece.

El presidente López Obrador debe reflexionar y realizar sus reformas sin un lenguaje que polariza y enfrenta –de manera absurda— a los mexicanos. Qué bueno que lleve adelante su programa, pero que lo defina con claridad; no se puede reformar la ley con el machete filoso de la inexperiencia, se requiere el bisturí de la mano experimentada que pueda fundamentar el beneficio social de la supresión de los fideicomisos o del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944; es inocuo e innecesario promover una consulta que no producirá ningún resultado, sería mejor crear una comisión histórica de la verdad y, en su caso, aportar pruebas al ministerio público para que se inicien acciones penales contra expresidentes, o no, que hayan cometido delitos de corrupción. Se necesitan explicaciones fundamentadas que dejen en claro el rumbo de la nación.

Le asiste al Ejecutivo la razón en no permitir que los organismos financieros internacionales y las calificadoras intervengan en las decisiones soberanas de México; el presidente debe convencernos, no vencernos y, en todo caso, abrir el dialogo democrático que la gobernabilidad y el destino de México se merecen.

El legado cívico de Portes Gil debe pervivir. Cicerón tenía razón “la historia es la maestra del hombre”.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

COLUMNA INVITADA