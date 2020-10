El circo electoral de Trump

Es posible que nunca tengamos la certeza de si el “supuesto contagio” de coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue real o sólo fue parte de la estrategia de campaña para tratar de quedarse en la Casa Blanca; aunque para ser honestos eso sólo ayudó a que su rival demócrata ampliara su ventaja.

Sobre todo, si tomamos en cuenta que nadie ha logrado superar el COVID-19 en menos de cuatro días, o por lo menos mantenerlo a raya a niveles de poder fanfarronear quitándose el cubrebocas en la Casa Blanca y declarar que quizá él es inmune a ese virus “chino”.

Cómo detalle marginal, un día antes de ser dado de alta, el mandatario republicano se subió a un carro oficial y salió a los alrededores del hospital militar donde estaba internado para saludar a sus seguidores, a quién conoce usted que haya hecho algo similar. La supuesta muestra de fuerza más bien pareció una burla para los que sí han estado enfermos o han muerto.

Luego, tras dejar el hospital el pasado lunes, Trump animó a la gente a salir y no temerle al COVID-19, al escenificar su regreso triunfal a la Casa Blanca, algo que rayó en lo grotesco, pues ese país reporta al menos 213 mil muertos y 7.6 millones de contagios, lo que ha derivado, entre otras cosas, con la pérdida de 7.6 millones de empleos.

Es difícil entender cómo a ese mandatario de inmediato se le aplicó un cóctel de anticuerpos que están en fase experimental, ¿eso no es peligroso?, Remdisivir, esteroides, óxido de zinc y demás chunches, en un dos por tres ya estaba listo para seguir en la batalla electoral y para debatir.

Por si no fuera suficiente, Trump dijo el mismo día del debate entre los aspirantes a la vicepresidencia que "enfermar de COVID-19 fue "una bendición", pues la terapia a la que se sometió es la "cura".

Es altamente probable que la Casa Blanca esté contagiada a varios niveles, pues al menos 34, y contando, de los cercanos de Trump dieron positivo a la prueba de COVID-19, pero si entre los infectados está él, entonces uno de los integrantes del equipo médico que lo atiende tiene toda la boca llena de razón, el magnate “no ha aprendido nada” sobre la pandemia.

El hecho de que el propio Presidente resultara contagiado, luego de meses de realizar comentarios sin mérito científico y de atacar en público a los principales expertos en la materia, puede provocar cuestionamientos renovados hacia su manejo de la emergencia sanitaria.

Y también trae a la memoria otra de sus tantas mentiras, cuando el magnate dijo que estaba tomando hidroxicloroquina como medida preventiva, lo que quiere decir dos cosas: ese medicamento no funciona contra el COVID-19 –como lo asegura la comunidad científica– o Trump nunca lo utilizó.

Al circo de Trump le queda mucha cuerda. Si es que se celebra otro debate, no espere usted algo diferente al primero, nada lo puede hacer cambiar. El problema es que si no logra ser reelegido ya anunció que no va a reconocer el resultado, al puro estilo de Nicolás Maduro o Daniel Ortega.

No dude que el 1 de noviembre el magnate anuncie que Estados Unidos ha conseguido la tan esperada vacuna, o quizá en próximo debate, ya vimos que es capaz de lo que sea.

POR ISRAEL LÓPEZ

ISRAEL.LOPEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX