¿Se esta? recuperado el empleo?

Como lo señaló el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, el empleo en México presenta ciertas mejoras pero a un ritmo muy lento. De hecho, las cifras de agosto parecen indicar que podría haber un cierto “estancamiento” en la recuperación en este último mes. La economía y el empleo tocaron fondo entre abril y mayo, fueron los peores momentos. La brecha laboral –que es una medida más amplia del desempleo y consiste en la suma del “desempleo abierto, el subempleo (los que trabajan menos horas por razones de mercado) y el desempleo disfrazado (los no ocupados disponibles para trabajar pero que no buscan activamente empleo)”- alcanzo 52.9% de la “fuerza laboral potencial”. Es decir, más de la mitad de los mexicanos en posibilidades de trabajar, o no tenían suficiente trabajo o no tenían empleo en absoluto en mayo. Esta cifra mejoró significativamente entre mayo y junio al empezar a abrir la economía, bajó del 52% al 40%. Entre junio y julio la mejora siguió, aunque a un ritmo mucho más lento, llegando a 36.4%. Sin embargo, las cifras de agosto muestran una mejora marginal respecto al mes anterior, la brecha laboral se ubicó en 34.5%, una mejora de menos de dos puntos porcentuales. Estos niveles están aún muy lejos de las cifras de empleo pre-COVID ya que en marzo de este año la brecha laboral era del 20% de la fuerza laboral potencial.

Más allá de la mejora marginal ¿cómo y cuáles son los empleos a los que están regresando millones de mexicanos en esta lenta recuperación?

Como lo señaló el economista David Kaplan, uno de los aspectos más dramáticos y preocupantes de esta recuperación son las disparidades de género. Si la brecha salarial pre-COVID ya mostraba las tremendas desigualdades (24.1% para mujeres vs 16.6% para hombres), los últimos meses no han hecho más que agravar esta situación. Mientras la brecha de los hombres ha mejorado cada mes hasta llegar a 29.9% en agosto la de las mujeres parece estar estancada en 42% desde junio. Es imposible saber las razones detrás de este fenómeno, pero una posible explicación podría ser el legado histórico que lleva que las mujeres permanezcan en casa cuidando a los niños que no están asistiendo a la escuela.

Al mismo tiempo, la recuperación ha sido muy diferente para los diversos sectores de la economía mexicana. Por una parte, hay sectores que incluso han salido beneficiados: el sector primario (Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) que hoy emplea 14% más personas previamente al COVID. Por otra parte, hay sectores cuya recuperación ya se acerca a los niveles de empleo de marzo. Este es el caso del sector secundario, particularmente la construcción y la industria manufacturera, ya que en agosto habían recuperado el 99% y 92% respectivamente de empleos absolutos comparados con los números previos a la pandemia. Sin embargo, el sector terciario, que previo a la pandemia empleaba al 63% de la población ocupada, parece ser el más golpeado en términos de empleo. Las cifras de empleo total en agosto en este sector representan el 85% de los empleos que existían previo a la crisis. En términos absolutos, el sector terciario paso de emplear a 35.2 millones de personas en marzo a 29.8 millones en agosto, y a pesar de que desde mayo se ha recuperado 2.2millones de empleos, a este sector la recuperación aún no ha llegado como debería. Al interior de este, las industrias más afectadas son los restaurantes y servicios de alojamiento donde se han perdido más de 27% de los empleos (1.2 millones); los servicios profesionales, financieros y corporativos donde se han perdido 18% de los empleos (720 mil).

En cuanto a nivel de ingresos, en términos absolutos, donde más se han perdido empleos es en la parte baja de la distribución de ingresos: 3.8 millones de empleos que ganaban entre uno y dos salarios mínimos; el equivalente al 19% del nivel de empleo en marzo. Sin embargo, en términos relativos, donde más se han perdido empleos es en la parte alta de la distribución de ingreso con una pérdida del 27% de los empleos que reportaban ganar más de 5 salarios mínimos, pasando de 1.7 millones en marzo a 1.2 millones en agosto. Mientras, el número de personas ocupadas que reporta ganar entre 3 y 5 salarios mínimos cayó un 19% pasando de casi 4 millones a 3.2 millones. Paradójicamente, el número de personas ocupadas que reporta no recibir ingresos aumentó 28% pasando de 2.6 a 3.4 millones. De acuerdo con el propio INEGI, “clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia.”

Este último grupo presenta uno de los datos más preocupantes de toda esta información. En marzo de este año, 1.14 millones de personas estaban ocupadas en unidades económicas de agricultura de subsistencia. En agosto de este año el INEGI reportó que son prácticamente dos millones. El número de mexicanos ocupados en agricultura de subsistencia prácticamente se duplico en los últimos 5 meses. Aunque a algunos pueda parecerles romántica esta actividad, la realidad es que esto es una verdadera tragedia.

Hace algunos meses, al inicio de la pandemia, advertía en estas líneas sobre una de las posibles consecuencias más nocivas para la economía a raíz de esta crisis: la reubicación masiva de trabajadores de los sectores productivos de la economía a los menos productivos. La hipótesis detrás de ese argumento era que ante la falta de apoyos económicos para empresas o un seguro de desempleo real, las personas que perdieron su fuente de ingresos pasarían a trabajar a sectores económicos de baja productividad en busca de formas de subsistencia. El problema de este fenómeno es que reduce sustancialmente el potencial de la economía mexicana. En términos concretos, implicaría que un gran número de personas tendrían un empleo más precario y peor pagado que antes de la crisis.

Desafortunadamente, los datos parecen indicar que esto es lo que podría estar pasado. Más y más personas, en búsqueda de métodos de subsistencia, están ocupándose en lo que pueden para tratar de salir adelante. Para evitar que esto tenga efectos aún más graves para la economía hacia adelante y para que la economía mexicana pueda recuperarse a un ritmo acelerado, la intervención del Estado es fundamental. Sin una política de reactivación seria (no volver a anunciar el mismo plan de infraestructura de hace un año) y un esfuerzo para salvar la planta productiva del país, la “recuperación” de la economía va a ser mucho más lenta de lo que el gobierno espera. [nota_relacionada id=1265897]

POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA MORALES

COLABORADOR

@JORGEACAST

eadp