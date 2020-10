Monreal y Delgado se pasan

Ni a cuál irle. Uno con la extinción de fideicomisos, y el otro, con una nueva iniciativa para realizar consultas populares.

Andrés Manuel López Obrador dice “bu” y los líderes del Congreso, Mario Delgado y Ricardo Monreal, saltan.

En ambos casos responden a reclamos o disgustos del Presidente.

La desaparición de los fidecomisos va por un nuevo intento. Primero le dieron la vuelta con 44; que no, que 55; que tampoco... Parlamento abierto. Múltiples voces en contra. Iniciativa congelada. Regaño presidencial. Nueva exigencia de Palacio Nacional.

Esta vez van por todo: 109 fideicomisos, anuncia Delgado. ¿O no serán 104? Ni él mismo sabe. Pero son todos, asevera el de Morena. ¿Que algunos de ellos llevan dinero que no es de la Federación? ¿Qué es un atraco a dinero privado e incluso del extranjero? No importa, ya se verá después. ¿Que se trata de una decisión absurda y extremadamente dañina para el país, impuesta así a rajatabla, como advierten todas las fuerzas de oposición?

¡A quién le importa! Lo urgente es sacar adelante la iniciativa. Darle gusto al Presidente. Conseguir la presidencia de Morena…

En el Senado, otro tanto. ¿Al Presidente no le agrada la resolución que podría tomar la Suprema Corte sobre su consulta para enjuiciar a los expresidentes? ¿Que el Presidente intimida a los ministros y amaga con otro camino –uno a modo, como sus encuestas patito– para hacer de cualquier modo la consulta ahora y cuantas veces quiera?

Ah, pues ahí está Monreal para servirlo en lugar de defender la independencia del Poder Judicial.

El jefe de la fracción parlamentaria de Morena presenta ipso facto una iniciativa para reducir a la mitad el porcentaje de la lista nominal necesario para solicitar la realización de consultas populares (ya ven el trabajo que les costó reunir las firmas esta vez) y que el porcentaje necesario para que el resultado de la consulta popular sea vinculante, que se reduzca de 40 a 30 por ciento.

Ahhh, la iniciativa monrealista apunta además que las consultas populares se realicen una vez cada año.

***

PORFIRIO Y CITLALLI, LOS MÁS CONOCIDOS

¡Por mucho!, le ganó Muñoz Ledo a Mario Delgado en la encuesta de reconocimiento para la dirigencia nacional de Morena: 41.7% frente a 27.1%. Pero ambos pasan a la ronda final (junto con Yeidkol Polevnsky, incluida por paridad de género) Por lo que toca a la Secretaría General, la más conocida fue la senadora Citlalli Hernández, y de los hombres, Carlos Montes de Oca (por si se interesan: Alejandro Rojas quedó en octavo lugar y Gibrán Ramírez, en 12).

***

GEMAS: Obsequio de Mauricio Merino, investigador del CIDE, acerca de la desaparición de fideicomisos destinados a desarrollo científico y tecnológico: “Lo que está en juego no es el dinero, sino el control de la investigación científica”.

