Al puro estilo de Juan Pablo Segundo en uno de sus viajes a México, cuando expresó aquella frase conmovedora, “me voy, pero no me voy”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió al respetable al declarar: “Me voy… si juntan a 100 mil… y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo… ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”.

La primera condición –juntar a 100 mil- es pan comido, podría pensar cualquiera; la segunda significaría un desplome en las encuestas, lo que no va a ocurrir en el corto, mediano, ni largo plazo. Así que…

Hablando de solicitudes de renuncias presidenciales, en octubre de 2014 el entonces líder y fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró que Enrique Peña Nieto debía renunciar a la Presidencia antes del 1 de diciembre, porque “es público y notorio” que no puede gobernar el país, dijo.

Desde Yahualica de González Gallo, Jalisco, Andrés Manuel López Obrador señaló: “El nuevo gobierno debe generar un ambiente de certidumbre y no una atmósfera de desánimo, tristeza y frustración. ¿Por qué esperar al 2018 si ya sabemos que cada día va a estar peor? Es mejor que Peña haga ahora ese servicio al país, ¡que se vaya!”, reclamó el hoy Presidente de la República.

Otro Presidente al que sus detractores le pedían que se fuera antes de cumplir dos años, fue a Felipe Calderón, quien les respondió: “Son los mismos que dijeron que yo no tomaría posesión o que yo no ganaría las elecciones, y la verdad me tiene sin cuidado que lo señalen. Tengo un mandato constitucional que cumpliré hasta el 1 de diciembre del año 2012”. Agregó que su misión como Presidente es transformar la economía, la seguridad pública, la vida institucional del país y la política social para reducir verdaderamente la pobreza. No consiguió nada de eso, y cumplió toda la ruta.

Al entonces presidente Ernesto Zedillo le cuestionaron el 10 de agosto de 1995, durante una gira por Chihuahua: durante los últimos días ha permeado entre la sociedad alguna inquietud por el hecho de que usted pudiera no llegar a terminar su periodo constitucional. Para algunos pudiera sufrir un golpe de Estado, para otros pudiera, tal vez, renunciar.

Zedillo respondió: “No voy a renunciar ni va a haber golpe de Estado”. Y agregó: “Francamente no conozco una sola persona que de manera directa lo haya dicho. He escuchado versiones en algunos medios, pero son opiniones individuales que afortunadamente no tienen que ver con el ánimo nacional y con el sentir generalizado del pueblo de México”. La neta es que quienes querían que Zedillo renunciara era ese grupito chiquitito de malosos del PRI, porque temían que contribuyera a echar al PRI de Los Pinos, lo que finalmente ocurrió.

Moraleja ante las peticiones de que un Presidente mexicano en funciones renuncie: No hay que hacerse muchas ilusiones, bueno, ni siquiera poquitas.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA

