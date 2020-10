Las máscaras que portamos: la ciencia contra mi creencia

El uso de cubrebocas representa el arquetipo dorado de la ciencia moderna. Cuando tenemos una pregunta cuya respuesta conlleva la posibilidad de un mundo mejor, inmediatamente las fuerzas de miles de mentes brillantes se vuelcan ante esta tarea. El uso de cubrebocas es un claro ejemplo. Previo a la pandemia, nuestro entendimiento sobre el estudio balístico de los estornudos era limitado y antiguo.

A principios de Marzo, economistas, científicos y organismos gubernamentales comenzaron a recabar datos para confirmar si el uso de cubrebocas en la comunidad podría reducir la velocidad en la transmisión de SARS CoV2. Estábamos urgidos de esperanza. Rápidamente, los datos comenzaron a acumularse y eran sumamente positivos. Utilizando estrategias estadísticas para estudiar el impacto de eventos masivos en la humanidad como las guerras mundiales, los economistas lograron concluir que el simple hecho de utilizar un pedazo de algodón o material sintético nos podía ayudar a liberarnos del confinamiento draconiano al que estábamos sometidos.

Ahora, aquí empieza el alma de esta columna: nuestra respuesta. Países que implementaron el uso diseminado de cubrebocas experimentaron mejoras en la transmisión. Y si bien, hay decenas de otros factores que impactan, esto merece estudio. ¿Por qué algunas personas no las utilizan? Algunos, citan argumentos chatarreros carentes de bases científicas: como que ¡Reducen el oxígeno en sangre! y un gran bla, bla, bla. La verdad es que este sencillo habito requiere una mezcla de cohesión social y fe en organizaciones académicas.

La pandemia ha levantado el telón de nuestra realidad: hay muchos México pero sólo hay un SARSCoV2, este evento mundial ha dejado claro que la creencia es a veces más fuerte que la ciencia y es que la creencia se carga del pasado y del sentir social. COVID ha ha sido una práctica dolorosamente real con pérdidas de vidas humanas ¿Cómo le vamos a hacer para la próxima? ¿Cómo lograr que mensajes científicos puedan permear la sociedad y ser implementados para nuestra supervivencia? Es pueril pensar que tenemos una solución universal pero podemos empezar quitándonos las máscaras, pero no los cubrebocas, pero me refiero a las máscaras psicológicas, necesitamos entender porque no creemos, porque desconfiamos, a pesar de lo evidente. La única forma de enfrentar el monstruo de la desconfianza es saber de que se alimenta. Es momento de comenzar.



Por Mauricio González

@dr.mauriciogonzalez



No dejes de escuchar y descargar nuestro podcast de Coronavirus: