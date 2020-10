¿Hasta cuándo se permitirá que la CNTE continúe con sus bloqueos de autopistas y vías férreas? ¿Hasta cuándo la desfachatez que impacta a miles de mexicanos sin que haya ninguna repercusión, castigo o sanción por invadir los derechos de tantos por el capricho de tan pocos? ¿Por qué habiendo otros grupos que no vulneran ni lastiman la economía nacional cuando protestan, el rasero es diferente cuando se trata de la Coordinadora?

Pareciera —y no hablo sólo del actual gobierno, aunque con este se nota más la diferencia— que algunos personajes pueden deshacer, destruir e invadir y no pasa nada. Mientras, la mayoría de la población es penada si decide no pagar la cuota de una autopista, ya no se diga omitir el pago de sus tristes impuestos en tiempo y forma.

Volviendo a la CNTE, ¿a cuánto ascienden las pérdidas por la toma de las vías de ferrocarril en Michoacán? ¿Qué impacto tiene su enfado y acción? Y ¿a qué equivale? Valgan algunas cifras del año pasado (cuando también tomaron las vías en Michoacán): solamente en demoras por no mover carros y locomotoras, las empresas ferroviarias reportaron pérdidas de mil a mil 500 millones de pesos diarios, sin contar efectos colaterales (Francisco Cervantes, presidente de la Concamin).

Desde el lunes se encuentran bloqueadas las vías de Pátzcuaro, Nueva Italia, Caltzontzin y Maravatío, teniendo al menos seis trenes varados sólo en esa zona. Tres de esos trenes provienen de Monterrey y, para el 21 de septiembre, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), sólo por esos, calculaba que las pérdidas rondaban los 50 millones de pesos.

Se puede estimar que, en total, habrá costos similares a los del año pasado, máxime si se consideran las mercancías que se pierden por no poder salir/llegar a su destino. Esto es, los frescos, que son parte importante de la economía michoacana, como los aguacates y limones que se exportan. Además, no hay que olvidar el peso específico que tiene todo el comercio que entra y sale por el puerto Lázaro Cárdenas y que utiliza los trenes como principal medio de transporte.

Pero la osadía no ha parado ahí. También tienen tomadas las casetas de peaje de la autopista México-Guadalajara en el tramo que pasa por Michoacán. Y de la vía que va del Puerto Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro. Eso sí, los “maestros” permiten el paso sin cobro a los automovilistas, pero no el cruce de transporte.

Los pseudodocentes ya anunciaron que la toma de casetas/vías férreas continuará hasta el jueves (aunque, obvio, puede alargarse). Dependerá de lo que suceda cuando la dirigencia estatal de la CNTE se reúna con el Presidente de la República en la Ciudad de México esta semana.

Hasta el momento no hay una cifra de las pérdidas ocasionadas por la toma de las casetas de las autopistas, pero el quebranto al menos tiene dos rubros: las entradas al gobierno federal no devengadas por el uso de las carreteras y los costos que serán absorbidos por quienes tienen paradas sus mercancías. Y eso sólo en términos económicos. Faltaría considerar los costos por incumplimiento de contratos y por los insumos echados a perder.

Para un gobierno que presume de austeridad, la sangría generada por la CNTE mina cualquier supuesto ahorro. Equivale, también, a los programas presupuestarios anuales de algunos de los rubros más castigados por la 4T. Por ejemplo, el PPEF 2021 propone para Cultura un total de casi 14 millones de pesos, el cual se desglosa por órganos desconcertados y estos con presupuestos menores al 2020: INAH (-2.50%), INBAL (-1.65%), IMCINE (-19.43%), Radio Educación (-4.67%), Centro de Capacitación Cinematográfica (-17%), Estudios Churubusco (-17.7%), Canal 22 (-16.46%), Indautor (-8.58%). En el programa de ciencia, tecnología e innovación (CTI), el presupuesto (PPEF) 2021 será de sólo 103 millones de pesos, repartidos en su mayoría a través del Conacyt.

Las pérdidas no son absorbidas del todo por el gobierno, pero ciertamente hay responsabilidad compartida por cuanto a los daños causados por dejar ser a las manifestaciones y arbitrariedades de la CNTE. El gobierno ya tiene que ponerles un alto. ¿Hasta cuándo? [nota_relacionada id=1263081]

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

eadp