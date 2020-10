El pasado es el prólogo, no el futuro

Hacer cosas malas que parecen buenas nos ha hecho inmunes a los mexicanos.

Por ser políticamente correcto, aceptamos hechos que limitan nuestras libertades en nombre de los abusos del pasado y bajo la bandera de terminar con la corrupción.

Un ejemplo es el límite impuesto a los funcionarios públicos por el salario del presidente. Vienen más.



La iniciativa para reformar el sistema de pensiones en México argumenta los cambios necesarios de forma casi impecable y basados en datos y hechos que justifican la acción, pero que no necesariamente la hacen buena.

El riesgo está en que se hace en función de los vicios del pasado y no solo el sentido de futuro que necesita ese sistema.



Es abosolutamente cierto que es necesario que las comisiones que cobran las empresas que administran el sistema de ahorro para el retiro disminuyan en aras de aumentar la pensión futura del trabajador. Así lo ha aceptado y dicho Bernardo González, presidente de la Amafore, manifestando que ya están implementandose acciones para que sea en beneficio del trabajador.



También es realidad que el mercado no necesariamente ha hecho su labor natural de regular los precios en función de la competencia. Sin embargo, eso no se soluciona con una ley. De hecho, legislarlo genera serios problemas de futuro.



Difícilmente cualquier mexicano estaría de acuerdo con que una ley señale cuánto vale su trabajo y limite la cantidad que cobra por realizarlo.

Entonces, ¿por qué lo estamos con el tope salarial a funcionarios públicos o las comisiones de empresas privadas?



La inconstitucionalidad es obvia. También que plantear escenarios radicales es una forma de negociar del Presidente López Obrador con el sector privado y le ha dado muy buenos resultados para cumplir con su trasformación. El bache está en los altos costos que esto representa para México.



El primero es que empieza a volverse natural en percepciones ciudadanas y por tanto, en hechos de gobierno, que el Estado tenga mayor poder sobre nosotros. Legislar las comisiones es poner control de precios.



El segundo radica en que las decisiones de inversión son pragmáticas: es conveniente o no invertir en uno u otro país. Pecamos de soberbia cuando creemos que el mercado de más de 125 millones de mexicanos, nuestra posición geográfica o los tratados comerciales, son suficiente motivo para apostar a nuestro país.

También de ilusos cuando creemos que la inversión no se necesita para el crecimiento económico y la creación de empleo. No se trata de inercias, se trata de acciones.



El tercero, es que nos resta liberatades. El mercado no ha bajado las comisiones, entre otros motivos, porque los ciudanos no hemos ejercido propiamente nuestro derecho de movernos con la empresa que mejores condiciones no dé.

Eso no es un problema legal, es cultural. La exigencia del gobierno a la IP debería estar en que las empresas, en este caso de afores, comuniquen mejor y con mayor claridad los beneficios y costos que representa que administren nuestro dinero.



Toda acción tiene una reacción. Legislar precios es pérdida de confianza en el país y más temprano que tarde, será también en contra de quien busca ayudar: el trabajador.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

mavr