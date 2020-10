Dirección Creativa y de Hacer Equipo para fortalecer la industria

En el mundo de la moda, siempre se escucha que tal marca o la otra incorporó o cambió de director creativo. Pero ¿cuál es el rol de quién ocupa este cargo? Es la persona que mediante su sensibilidad traduce una necesidad de mercado o una tendencia y lo vuelve diseño.

Con esto quiero decir que interviene en todos los procesos que tengan que ver con lo creativo y en cada una las partes que ayudan a que lo creativo llegue al canal de comunicación correcto. Desde los talleres, el marketing, la distribución, y todo lo demás. Cuando empecé a trabajar en el mercado norteamericano algo que me llamo mucho la atención, es que cada uno se encarga de su departamento, pero con un fin en concreto: lograr que el proyecto sea un éxito y que todo el equipo se cuelgue los laureles.

La idea hoy es entender todo el potencial que tiene esta posición en cualquier empresa. El mejor ejemplo que se me ocurre es Karl Lagerfeld por su gran sello personal y su participación en las marcas que dirigía: Chanel, Fendi y la propia. El fue el paraguas contenedor del concepto, pero siempre consideró que el trabajo en equipo era fundamental para poder elevar el proyecto, como cuando trabajo con la reconocidísima arquitecta Zaha Hadid. Dos grandes del diseño unieron sus ideas, dejando sus egos de lado para lograr piezas supremas. Algo que en Latinoamérica raramente sucede, siempre los grandes egos chocan entre si. La clave de este cargo lograr equilibrar la siguiente ecuación: impronta de marca más impronta del director creativo, y que el resultado sea una colaboración de historia, cultura, ideas y creatividad.

¿Cómo llevarlo a cabo? Comunicación y respeto. Saber traducir ideas, conceptos a los diferentes departamentos con un mismo objetivo. En este panorama mundial post Covid-19, que plantea una nueva economía y estructura de consumo este rol es fundamental, ya que conecta lo emotivo y lo vuelve diseño. Las tendencias de consumo con proyección hasta el 2022 según WGSN van a estar muy ligadas al miedo, a la incertidumbre y a la preocupación acerca del medio ambiente. Esto no quiere decir que no habrá consumo, sino que hay que saber cómo hablarle a nuestro consumidor.

Por eso ser un director creativo no es solo un rol únicamente de creatividad, sino por sobre todo ser sensible y saber comunicar. Todo quiebre o cambio es un momento de oportunidad, por eso para Latinoamérica este tipo de puestos que aun no están tan instalados en las empresas, son una gran idea para poder alinear la comunicación con sus clientes y trazar una misma línea conceptual en todos sus departamentos.



Por Federico Laboureau

@freaklance

