Caminante, ¡sí hay camino!

La semana pasada volví a ponerme zapatos. No fueron abandonados durante el encierro (que en mi caso, en mi casa, sigue en vigor, para no saturar las calles), porque de vez en cuanto pasaba a desempolvar. Y es que confieso que cuando estoy en casa me la paso descalza y para salir, desde Marzo, he optado por mis tenis que tanto disfruto portar.

No fueron stilettos sino balerinas. Rojas. En contraste con mi blanco vestido. Y es que celebramos RoshHashaná (año nuevo judío), por lo que creo que queda entendido la intención de recibirlo con honores. Bien vestida para bien sentirme. No recibimos amigos en casa (por respeto a la distancia), pero su energía estuvo presente. Así como la sensación de que algo mejor puede estar por venir y hay que estar dispuestos a crearlo.

Por eso recordé aquel otoño en Nueva York, durante una Semana de la Moda en la que presentaban futuras colecciones primaverales (sí, exactamente por estas fechas), en las que quedé de verme con mi novio en un restaurante de Soho, al terminar la jornada laboral. Cenamos. Reímos. Y caminamos rumbo a su casa. A las pocas cuadras, confieso, le dije ya no aguantaba las botas, porque eran muy altas. ¿Recuerdan ese capítulo de Friends en el que Mónica termina quitándose las botas y Chandler la carga hasta regresar a su departamento? Manos o menos sucedió algo similar.

“¿Explícame por favor cuál es la necesidad de andar incómoda?”, me dijo el susodicho sin reclamo, más bien curioso. Y me quedé pensando: No me molesta mi pequeña estatura, ni el hecho que sea una chica (ahora toda una mujer, jajajaja) llenita. ¿Amo los zapatos? ¡Sí! ¿Me parecen femeninos un par de stilettos? ¡Por supuesto! ¿Estoy dispuesta a limitar mi comodidad y evitar el disfrute de mi andar (entiéndase literal y metafóricamente hablando) por algo material? ¡No-o, a partir de aquel incidente!

Me criticaron una y mil veces por aparecer en tenis en desfiles de Chanel, Dior, Saint Laurent y similares, porque no estaba “de moda” llevar cómodas zapatillas, que hoy se cotizan por lo alto. En fin… No me distraigo de lo que quiero decirte: Amo lo que la industria de la moda y la belleza ofrecen, porque para mí son extensiones de nuestra esencia.¡Y esa es la idea! Llevar puesto algo que demuestre que la diseñadora de mi vida, soy yo misma. Algunos le llaman a eso estilo personal. Coincido. Y me permito agregar que, atreviéndonos a mostrar quiénes somos, antes de demostrar qué tenemos, hacemos con nuestro propio andar, una invitación a ser auténticos. ¡Y eso significa tiempos mejores!

POR LINA HOLTZMAN

@linaglow

