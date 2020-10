Es extraño cumplir años en medio de esta pandemia, sin embargo, aquí estoy y me siento agradecida por ello.

Logré llegar a los 46 en un momento en que mucha gente que no esperaba morir por el COVID-19, así que me es inevitable hacer un pequeño recuento de las cosas buenas que tengo hasta hoy.

Una de ellas es esta columna, donde he tenido la libertad de expresar mi opinión sobre muchos temas que me interesan y que tienen que ver con el contexto que rodea a la cultura y a las artes.

A través de este tiempo, he notado cosas nuevas en mí que me gustan, que no hubiera visto si no escribiera para ustedes en un periódico importante, con una historia emocionante y una línea editorial incluyente.

Tengo el privilegio de colaborar en medios de los que me siento orgullosa, en un país donde cada vez es más difícil opinar sin miedo a ser perseguido por gente ignorante y con poder. Lo que soy ahora, entre otras cosas, se lo debo a que las artes y la literatura estuvieron presentes en mi vida de una forma natural porque fueron un refugio donde aprendía a guarecerme cuando la tormenta estaba peor.

Mi padre, que era periodista y escritor, nunca me regaló un libro en particular, sin embargo, crecí con sus historias y con una biblioteca llena de libros releídos varias veces que me veían desde sus estantes, ansiosos de que los hiciera míos alguna vez.

Mientras crecía, descubrí también que este gusto por las artes era reconfortante. Me daba paz saber que siempre encontraría algo hermoso qué leer o qué admirar, y esa es todavía una de las pocas certezas que tengo en la vida.

Considero por ello, que en la vida de cada uno de nosotros debe existir al menos una certeza reconfortante. Necesitamos cultivar el sentido de la estética en lo que hablamos, pensamos y decimos; debemos tomar decisiones de todo tipo de una manera más informada y conocer las materias que son las adecuadas para tener una mejor calidad de vida emocional, a pesar de las vicisitudes de nuestro presente.

Para eso el arte se pinta solo, sin embargo, hay muchas personas que aún no lo saben porque nos han enseñado que la cultura es para iniciados, sin embargo no es verdad. Cada uno de nosotros realizamos elecciones estéticas cada día, desde la ropa que escogemos hasta el color de la pared de nuestras casas.

Todos somos poseedores de información valiosa que viene desde nuestros ancestros: las recetas de familia, los diseños en los bordados, los oficios que ejercemos enriquecen la vida de las personas que nos rodean y complementan las historias que contaremos a nuestros hijos.

Desde mi trinchera, deseo que lo que escribo sirva para dar a conocer todas las cosas hermosas que nos pertenecen como patrimonio, para estar conscientes de que somos parte de una sociedad con cientos de luces que pueden iluminar nuestro camino.

Los grandes artistas y los héroes que forjaron lo mejor de nuestro país, lo hicieron en momentos complicados, por ello, es ahora cuando hay que aprender más de nuestra historia para saber de lo que somos capaces porque de esta manera, podremos amarnos sin recelo y así luchar por un mejor lugar para vivir. [nota_relacionada id= 1255809]

Por JULÉN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

rcb