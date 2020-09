¡10 tips para fomentar el hábito de la lectura en los niños de manera divertida y funcional!

Cuando abrimos un libro no sabemos con qué aventura nos encontraremos. Podría suceder que conozcamos a Sherezada contando historias hasta el amanecer, a un enorme dragón morado con pequeñas alas o a un niño que un día partió de casa para buscar a su papá en otro país y al viajar solo, tuvo que enfrentarse a muchos peligros.

Tu imaginación empieza a volar con más fuerza cuando comienzas a leer y no sólo eso, comienzas a descubrir nuevos personajes, situaciones y fabulosas hazañas. ¿Cómo puedes hacer de los libros tus mejores amigos y empezar a disfrutar los infinitos caminos de la lectura? Heraldo Kids y Lorena Rosales, bibliotecaria y mediadora de lectura de IBBY México te traen estos tips para emprender tu travesía en la lectura y que sea un hábito divertido.

1.- Las historias que lees producen un efecto en ti, te llevan a imaginar, a emocionarte, a habitar lugares que no sospechabas que podrían existir. El encuentro con los libros puede resultar toda una aventura, y como todos los momentos de la vida, cuando son compartidos pueden resultar más significativos. Un día puedes ser primatólogo, o una paleontóloga y estudiar a los dinosaurios. Descubrir el misterio de los ruidos bajo la cama o el secreto que guarda una cápsula del tiempo.

2.- Encontrar un libro es como la búsqueda de un tesoro: puedes sorprenderte con tus temas favoritos, cualquiera que estos sean: monstruos marinos, experimentos científicos o seres fantásticos, todos por igual.

3.- Puedes leer en solitario o compartir historias con amigos, hermanos o con tus papás. Compartir la lectura del libro en voz alta seguramente será muy divertido ¿a quién no les gusta que le cuenten una buena historia?

4.-Si compartes la lectura en voz alta crea expectativa, puedes hacer un alto y preguntar ¿y qué crees que pasó después? Es emocionante escuchar lo que piensan los demás y también conocer otras posibilidades.

5.- ¿Y si armas tu rinconcito de lectura? Ese pequeño espacio que invita a acomodarte como te parezca mejor, en donde estarán los libros esperando a que los abras. Puedes hacerlo en familia o compartir el momento solo o con alguien más.

6.- A veces es suficiente con explorar los libros, encontrar el momento para pasar sus hojas, tocarlos, olerlos, familiarizarte con ellos. Sin duda ¡llegará el indicado que te invité a leerlo! Si aceptas la invitación de esa lectura estarás en el camino de una gran aventura.

7.- Conversar sobre nuestras lecturas nos invita a cuestionarnos, a generar hipótesis, o a releer el libro para volver a vivir las emociones que nos produjo.

8.- Transforma la historia que estás leyendo en algo que te gustaría que pasara ¿Qué harías diferente? Puedes escribirlo o hacer un dibujo o las dos cosas. Compartir tus creaciones puede ser divertido.

9.- Recomienda tus historias favoritos a la familia o amigos, menciona por qué te gusta la historia o lo que no te gusta, procura no dar mucha información y nunca cuentes el final, ese es tu secreto. Puedes sugerir que la lean y después conocer su opinión, tal vez te sorprenda lo que escuches.

10.- Hay libros que se convierten en nuestros favoritos, se vale releerlos las veces que quieras, pero no olvides a los otros que tienes cerca; también están esperando a ser leídos por ti.

Ahora la pregunta será ¿cuáles serán tus historias favoritas? Descubre la fascinación que un libro puede crear con tu imaginación, ese estante de grandes aventuras te espera.