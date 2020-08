Sueño infantil: ¿Por qué es tan importante que los niños duerman? Mitos y realidades

Como lo hemos mencionado anteriormente, el tema del sueño tiene una gran importancia en el desarrollo de los bebés y los toddlers, así como en el bienestar y la felicidad de toda la familia. En esta ocasión, nos gustaría platicar sobre por qué es tan importante que los niños duerman y algunos mitos y realidades del sueño infantil.

Actualmente existe una gran cantidad de información sobre el sueño en los niños, lo cual nos hace prepararnos y saber cómo inculcar en nuestros hijos buenos hábitos de sueño. Sin embargo, entre toda esta información disponible y al alcance en un clic, podemos encontrar diversos mitos que pueden causar confusión.

¿Qué hacer para que los niños duerman? Mitos

Uno de nuestros mitos favoritos es que los recién nacidos aguantan mucho tiempo despiertos y no necesitan dormir en el día. La realidad es los bebés deben dormir aproximadamente entre 14 y 17 horas al día. Al ser tan chiquitos, no aguantan mucho tiempo despiertos y es recomendable que hagan varias siestas (aunque sean cortas) en el día.

Otro mito que nos gustaría aclarar es que cuando los bebés o niños chiquitos no duermen siestas, pasarán una mejor noche. La realidad es que sucede todo lo contrario. Cuando no hacen buenas siestas en el día o no duermen el tiempo que les correspondería, probablemente, llegarán sobre cansados a la hora de dormir, les costará más trabajo conciliar el sueño y podrán llegar a tener despertares nocturnos. Recuerden que sueño llama sueño, entre mejor duerman de día mejor dormirán de noche.

“Los bebés que toman fórmula van a dormir de corrido más chiquitos, que los bebés que están con lactancia materna exclusiva”. Éste es un mito muy común ya que muchas mamás creen que la fórmula llena más a los pequeños y que por esta razón no despertarán en la noche a comer.

Como les platicamos en nuestro primer artículo, para que un bebé pueda dormir toda la noche, independientemente de si toma fórmula o leche materna, debe:

Aprender a conciliar el sueño solo. Dormir en un ambiente óptimo de sueño. Tener buenos horarios de siestas y hora de dormir. Buenas tomas de leche en el día.

Otro mito que hemos escuchado mucho es que, si dormimos más tarde a los bebés o niños pequeños, despertarán más tarde. La realidad es que la mayoría no recorren horas, por lo que dormirlos más tarde significará que dormirán menos y probablemente les costará más trabajo quedarse dormidos.

Éstos son sólo algunos mitos relacionados con el tema del sueño infantil, pero existen muchos más. Por esto, les recomendamos que antes de tomar cualquier decisión sobre el tema del sueño de tus hijos, lean, se asesoren y se informen a través de expertos para no caer en errores comunes.

Por: Cris Domenech y Andrea Alvarado

