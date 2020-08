Scouts de México generan proyectos sociales en el marco del Día Internacional de la Juventud

Scouts en México exhortaron a jóvenes a aprovechar la gran oportunidad que tienen para desarrollar proyectos para el mejoramiento de su entorno social o en sus comunidades, con el único fin de contribuir a una mejor calidad de vida para todos, a pesar de la pandemia de Covid-19 que enfrenta nuestro país y el mundo.

A través de la Red Nacional de Jóvenes de México (RNJM), que forma parte del Movimiento Scout, los participantes promueven sus proyectos, actividades y capacitación. Es un espacio que promueve la voz permanente de los jóvenes en la toma de decisiones, fortalece la participación juvenil, mediante el desarrollo de proyectos, actividades y capacitación.

Y como ejemplo de lo que han logrado, gracias a la formación como scouts, ha sido posible impulsar algunas ideas: Erika Zárate Sandoval trabaja en el proyecto He for She, una iniciativa de ONU Mujeres que busca la igualdad sustancial y equidad de género, a través de talleres, pláticas y juegos.

Durante este Día Internacional de la Juventud, es importante saber que el Movimiento Scout es la organización juvenil más grande del mundo, al sumar 54 millones. En México suman 54 mil jóvenes.

Una de las prioridades del Movimiento Scout Mundial es inspirar a millones de jóvenes para que realicen acciones extraordinarias en sus comunidades. De esta manera cientos de scouts en México hacen conciencia en las necesidades de su comunidad y realizan proyectos en temas como educación, paz, medio ambiente, inclusión, equidad de género, salud y bienestar, entre otros.





Por esta razón, los jóvenes scouts mexicanos celebran este día al dar a conocer algunos de sus proyectos e invitar a quienes quieran sumarse a este gran movimiento scout, y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.

Como ejemplo citamos a continuación algunos de ellos:

“ Chinampa Calli ” , de Libanet Mavir, apoya a diferentes comunidades locales que se enfocan en preservar la cultura de la zona chinampera de Xochimilco (un sitio ecológico en un proceso de deterioro por el avance de la urbanización).

“ Proyecto Zigrid ” en Durango, de Azucena García , promueve una cultura de donación de órganos en todo México, todo a través de dar información, concientización y registro de personas como donadores de órganos.

“ Hand by hands ” , de Mariana Elizalde Cano en Nuevo León, brindar independencia física y emocional a las personas mediante extremidades prostéticas de miembro superior impresas en 3D.

“ Dona cabello, dona esperanza ” , de Mariana Monroy Morgan en Culiacán, Sinaloa , recolectar trenzas de todas las personas que deseen donar su cabello, para la elaboración de pelucas oncológicas para niñas con cáncer, gracias a Red Global Scouts, esta campaña es conocida en todos los países.

“ No te enredes, con las redes ” , de Adriana Gamboa Méndez en Mérida, Yucatán, promover el uso responsable de las redes sociales y proteger la seguridad online para niños y jóvenes.

“ Paz sin Plásticos ” , de Daniela Frausto Sánchez en Zacatecas, erradicar la cultura de “ usar y tirar ” plásticos, para la conformación de ciudades y comunidades sostenibles.

“ Mujer Segura Oaxaca ” , de Jordán Alí Romero Gómez, busca reducir la violencia de género en el Estado de Oaxaca, haciendo locales seguros dentro del centro de la ciudad en los cuales mujeres puedan acercarse a pedir ayuda en caso de sufrir algún tipo de violencia en la vía pública, así como concientizar a la población sobre esta problemática.





“ CRE-ARTE: cambiemos armas por pinceles ” , de Abby Yared Reyes Alcántara en Hidalgo brindar información y fortalecer los valores a través de talleres artísticos, a jóvenes y niños.

“ Nuevo Vuelo ” , de Regina Ramírez Alvarado busca fomentar la formación integral de los niños en Puebla por medio de la creación e implementación de talleres de Formación Integral en las escuelas.

“ Cuéntame un cuento ” , de Nur Daniela de León en Zacatecas, busca promover la lectura con un enfoque de paz y valores para reforzar a quienes asisten a las sesiones de cuentos, generando una comunidad de aprendizaje, actualmente se hace a través de las redes sociales .

“ Hazlo Realidad ” , de Sofía Cerón Mata en Coyoacán,CDMX pretende empoderar a todas las mujeres adolescentes en situación de vulnerabilidad social, facilitando una plena inserción social y laboral por medio de una educación para la vida enfocando las acciones a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

“ Escuelas Sustentables ” , en Baja California Sur de Rafael Esquivel Tiscareño, lograr concientizar y fomentar la importancia del uso de energías renovables en los hogares de los estudiantes con los que se trabaje el proyecto creando nuevos hábitos y disminuir el consumo de luz eléctrica.

“ Siguiendo tus pasos ” , en Aguascalientes de Leticia Sheccid de la Victoria Vázquez , busca brindar nuevas herramientas a los niños de la comunidad de Tepezalá, Aguascalientes, fomentando a través de diferentes dinámicas basadas en el método scout, cuidado del medio ambiente y astronomía básica para lograr cambiar su panorama de vida, su futuro y entorno.

“ ABC y Amigo en pro de todos las niñas y niños “ , en Ciudad de México de Aislinn Rivera y Misael Martínez , se encarga de reforzar y enseñar habilidades blandas con el objetivo de que se conviertan en individuos que se relacionen de forma efectiva y formen parte del grupo de personas socialmente activas.

Se les enseña cómo vivir una vida más sostenible además les brinda la oportunidad de tener actividades económicas basándose en la vida sostenible.

“ Cielito Lindo ” , en Michoacán de Tania Salcedo, Andrea Carrasco, José Luis Hernández, se centra en el tema del bullying, concientizar en la importancia de este tema.

“ Iniciativa He for She ” , en Michoacán de Valeria Milian consiste en generar conciencia y participación sobre la importancia que tiene la Igualdad y equidad de género en el ámbito social dentro y fuera de la comunidad scout.

Con información de El Heraldo de México

mgm