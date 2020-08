¿Qué efectos negativos tiene la luz azul para tus hijos y cómo podemos evitarlo?

La luz azul está presente en todos los móviles, computadoras, pantallas, sin embargo, ¿ya te proteges de ella? ¿ya tomas medidas para evitar sus efectos negativos?

La luz azul es una luz que emiten todos los aparatos que utilizamos para navegar en internet, estos aparatos emiten esta luz para proyectar la información que necesitamos y ésta se vea mas nítida, solo que nuestros ojos no están diseñados para aguantar esta exposición, es por ello que existen varias marcas de lentes que se preocupan por ello poniendo un lente de color amarillo, naranja, o gris blindando estos y así no tener estos dolores de cabeza, insomnio, cataratas, ojos llorosos, ojos secos etc.

Al regresar a clases en línea, es importante saber que podemos activar esta función en el teléfono sin pagar nada extra.

Si tienes una computadora te invito a que bajes f.lux este filtro lo bajas en la computadora Pc o Mac, y veras la diferencia en tus ojos.

Si tienes un celular iOS puedes activar la función de esta manera: Configuración / Pantalla y brillo /Night Shift /prendes por horario / eliges el horario que sea el más conveniente para ti, y si deseas puedes activar la función de hasta mañana.

En un Android Desde Ajustes > Pantalla > Modo noche podremos activarlo en modo automático o manual.

