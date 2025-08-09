Visa Americana: solo estas personas podrán evitar la entrevista presencial

La Embajada de Estados Unidos en México informó sobre una modificación importante en el proceso de solicitud de visas de no inmigrante pues a partir del 2 de septiembre de 2025, varias categorías que anteriormente estaban exentas deberán acudir de manera obligatoria a una entrevista consular.

También recomendó consultar los requisitos actualizados en el sitio web oficial de la representación consular correspondiente, ya que las condiciones pueden variar según la categoría de visa y el país de trámite, recordando que el canal oficial es en el que se reciben las actualizaciones más recientes.

De acuerdo con el anuncio, el Departamento de Estado determinó que, aunque algunos solicitantes aún podrán evitar este requisito, la mayoría tendrá que presentarse en persona para completar su trámite, por lo que nosotros te contamos quienes no deberán presentarla en estos casos.

uD83DuDCC5 Vigente a partir del 2 de septiembre de 2025



El Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían calificar para una exención de entrevista en el proceso de solicitud de visa no inmigrante.



¿Quiénes califican para la exención de entrevista?

?… pic.twitter.com/CrNA6TdJz7 — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 8, 2025

¿Quienes pueden solicitar la visa sin entrevista?

La solicitud deberá presentarse desde el país de nacionalidad o residencia, y el solicitante no debe tener inelegibilidades aparentes, no obstante, la autoridad consular puede exigir una entrevista si lo considera necesario.

Visas diplomáticas y oficiales: Incluye las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto personal doméstico de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.

Renovación de visa de turista: Aplica para titulares de visa B-1, B-2, B1/B2 o tarjeta de cruce fronterizo que esté vigente o haya vencido hace menos de 12 meses, siempre que el solicitante tuviera 18 años o más cuando se le expidió y que no haya tenido una negativa previa.

¿Quienes sí tienen que presentarse a la entrevista de la Visa?

La Embajada meniconó que se debe consultar los requisitos actualizados en el sitio web oficial de la representación consular correspondiente, ya que las condiciones pueden variar según la categoría de visa y el país de trámite así cómo con la nueva disposición, dos grupos que antes estaban exentos deberán presentarse personalmente: