Temblor HOY: Se registra sismo de magnitud 6 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un temblor de magnitud 6 este sábado 9 de agosto, a las 14:41 horas, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas. El movimiento telúrico no provocó que sonará la alerta sísmica de los altavoces en la CDMX, pese a la magnitud.

Hasta el momento no hay reportes de las autoridades sobre daños derivados del sismo de esta tarde. Inicialmente, el Sismológico dio una magnitud preliminar de 5.6, pero unos minutos ajustó la cifra.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 139 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 09/08/25 14:41:00 Lat 13.50 Lon -92.60 Pf 38 km pic.twitter.com/zqJNJH6pbv — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 9, 2025

En esta ocasión, las aplicaciones de alertamiento y gestión integral de riesgos en México, como la del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., no emitieron alertamientos ni enviaron notificaciones, como ocurrió el pasado sábado, 2 de agosto, cuando también se registró un temblor de magnitud 5.9, con epicentro en Oaxaca.

??Magnitud 6 del #Sismo al suroeste de Ciudad Hidalgo, #Chiapas, de las 14:41 h.



uD83DuDC49 Al momento, no se reportan afectaciones. Se mantiene el monitoreo. https://t.co/o77ZXdD0se — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 9, 2025

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el operador del mecanismo de alertamiento, que desde el 2024, no sólo se ha implementado en los altavoces del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5), sino también celulares.

Los avisos de alerta sísmica del SASMEX son recibidos por la población de:

Ciudad de México

Puebla

Acapulco

Chilpancingo

Morelia

Oaxaca

Toluca

Cuernavaca

Colima

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará: