Suspenden servicio en 3 Líneas de Metro de Monterrey durante estas FECHAS de agosto

Metrorrey informó sobre el cierre temporal de sus operaciones en las líneas 1, 2 y 3 para actualizar el software del control de trenes y la señalización que forma parte del sistema de seguridad del transporte público en el municipio de Monterrey.

A través de sus redes sociales, los canales oficiales de Metrorrey confirmaron que la suspensión se dará durante este viernes, sábado y domingo, del 8 al 9 de agosto. Además, confirmaron que la suspensión del servicio se dio desde las 21:00 horas de ayer, y volverá a su servicio ordinario hasta las primeras horas del lunes, 11 de agosto.

Sin embargo, la Línea 1 del Metro suspenderá su servicio únicamente en la Estación Talleres, luego de que el Sistema de Transporte Colectivo programara sus labores de mantenimiento desde el pasado 26 de julio, por lo que el resto de las líneas cerrarán todas sus estaciones durante este fin de semana. Por fortuna para los usuarios, las autoridades de Monterrey habilitarán un servicio de apoyo del Transmetro, que recorrerán las rutas de las Líneas en pausa.

Rutas suspendidas del Metrorrey

FOTO: Metrorrey

Rutas provisionales de Transmetro

Metrorrey informó en el mismo comunicado que el servicio de Transmetro será completamente gratis durante el 8, 9 y 10 de agosto, con rutas provisionales que conectarán desde la estación Talleres, hasta la estación San Bernabé, situada en la Avenida Aztlán, en los límites de la colonia Valle de Santa Lucía.

Sendero a Cuauhtémoc

Cuauhtémoc a Santa Lucía

Santa Lucía a Hospital Metropolitano

Pese a que las labores de mantenimiento arrancaron desde el pasado 8 de agosto, los servicios provisionales de Transmetro iniciarán hasta las 21:00 horas de hoy, 9 de agosto, y finalizarán hasta las 0:00 horas del próximo lunes, 11 de agosto.

Preparan nuevas Líneas del Metrorrey

Actualmente las autoridades estatales se encuentran construyendo la 2 Líneas adicionales para extender en cerca de 24 kilómetros las rutas del Sistema de Transporte Colectivo. La Línea 4 prevé recorrer desde Pablo González hasta el Hospital de Ginecología, con un total de 7 estaciones, en un recorrido de 7.62 kilómetros. Por su lado, la Línea 6 prevé recorrer desde el Hospital de Ginecología hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con un total de 17 estaciones, en un recorrido de 17.61 kilómetros.