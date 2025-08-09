Sujeto ataca a golpes a su ex pareja en calles de Venustiano Carranza, tenía una orden de restricción

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informaron sobre la detención de un hombre de 55 años de edad, por presuntamente agredir físicamente a su ex pareja mientras discutían en calles de Venustiano Carranza, durante el pasado viernes, 8 de agosto.

El comunicado menciona que la víctima pidió auxilio a los policías capitalinos tras recibir una serie de agresiones físicas y verbales, cuando se encontraba en la calle Cuitláhuac, en la colonia Lorenzo Boturino.

Detienen a sujeto por atacar a su expareja

Por su lado, los elementos realizaban un patrullaje preventivo y tras recibir la denuncia acudieron a su auxilio y detuvieron al presunto agresor, a quien le leyeron sus derechos y lo trasladados a un Ministerio Público, donde se definirán su situación jurídica.

Trascendió que el hombre tenía una orden de restricción emitida por la mujer, por lo que aseguran que no es la primera vez que el sujeto mantiene comportamientos violentos, lo que agravaría su pena al momento de ser juzgado en un tribunal de la Ciudad de México.

Apoyo por violencia de género

Las órdenes de restricción sirven para garantizar la seguridad física y emocional de una persona, a través del alejamiento del agresor con acciones jurídicas. En caso de que te encuentres en una situación similar, debes seguir los siguientes pasos. Es importante recordar que esta orden se expide por un juez y cualquier ciudadana que se considero bajo peligro puede solicitarla.

Deberás acudir a un Ministerio Público, a un Centro de Justicia a las Mujeres o a un Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, situados en la Ciudad de México. En dichos establecimientos podrás recibir asesoría legal gratuita, orientación psicológica y apoyo en su proceso de denuncia. Así mismo, deberá comprobar los siguientes datos para que la orden de restricción proceda: