Sismógrafos captan potente rayo tras fuertes lluvias en CDMX, descartan microsismo

Los sismógrafos de la Ciudad de México captaron potente rayo durante las lluvias que se han registrado la tarde de este sábado 9 de agosto. Un usuario de Twitter identificado como Miguel Ángel López compartió una imagen donde se muestra la magnitud del rayo desde la demarcación Miguel Hidalgo.

Plataformas como SkyAlert desmintieron alrededor de las 18:00 horas que se tratara de un microsismo en la capital y pidieron disculpas a los usuarios ya que algunos cayeron en pánico tras la alerta por microsismo. "Les recordamos que este es un desarrollo experimental que está sujeto a errores. Sin embargo, estamos trabajando en mejorar el algoritmo ante la sensibilidad instrumental que se requiere para detectar sismos de baja magnitud", se lee en un breve tuit.

"Y no, no es microsismo. Esto es fácilmente identificable dado que la señal domina frecuencias medias y altas, pero el "cimbrado" que genera lo detecta", se lee en un breve tuit del creador de Sismo Alerta Mexicana

Dicho acontecimiento ocurre no solamente tras las lluvias de este fin de semana, también con el sismo registrado en Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un temblor de magnitud 6 este sábado 9 de agosto, a las 14:41 horas, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

El movimiento telúrico no provocó que sonará la alerta sísmica de los altavoces en la CDMX, pese a la magnitud. En esta ocasión, las aplicaciones de alertamiento y gestión integral de riesgos en México, como la del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., no emitieron alertamientos ni enviaron notificaciones, como ocurrió el pasado sábado, 2 de agosto, cuando también se registró un temblor de magnitud 5.9, con epicentro en Oaxaca.