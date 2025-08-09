¿Seguirá el calor en Monterrey? Este es el PRONÓSTICO DEL CLIMA para el domingo 10 de agosto

La capital regiomontana se prepara para vivir otra jornada de sol intenso, con temperaturas que estarán por encima de lo habitual. Según la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican condiciones de calor extremo durante este domingo, con escasas probabilidades de lluvia, una humedad relativamente baja y un ambiente general de alta radiación solar.

El mes de agosto marca históricamente el periodo más caluroso del año en Monterrey y gran parte del país. Según datos climatológicos, en promedio las temperaturas máximas de agosto en la ciudad alcanzan los 34°C, con mínimas alrededor de 24°C.

Por otra parte, la "canícula" es un periodo clásico de calor extremo prolongado, suele iniciarse en la segunda quincena de julio y puede extenderse hasta finales de agosto. En este contexto, la jornada del domingo 10 de agosto refleja la continuidad de esa etapa crítica, con máxima superando el promedio histórico, baja humedad y escasa lluvia.

¿Cuál será la temperatura máxima en Monterrey este domingo? | CLIMA

Así, el domingo arrancará con cielos despejados y una mínima estimada de 24°C, mientras que la humedad relativa rondará el 29% y la probabilidad de lluvia es baja, de apenas 15%. Por ello, el SMN destaca una jornada mayormente soleada, sin lluvias significativas.

Tanto la mañana como la tarde y noche presentarán temperaturas elevadas, lejos de ofrecer alivio.

Fotografía: CONAGUA.

Para la tarde, se esperan temperaturas máximas en el rango de los 37°C, con posibilidad de alcanzar los 40°C en algunas zonas del área metropolitana debido a un sistema de alta presión que predomina en la región.

El panorama meteorológico no anticipa cambios abruptos: cielos mayormente despejados durante la tarde con escasa presencia de nubes o tormentas aisladas. El SMN afirma que el calor dominará la jornada, con baja posibilidad de precipitaciones.

Aunque también se habla de lluvias intensas en otras regiones, reitera que el noreste (incluido Nuevo León) tendrá calor con lluvias menores. Por ello, las autoridades locales han inistido en tomar medidas ante las altas temperaturas, tales como:

Mantente hidratado: bebe agua constante, incluso si no sientes sed.

Evita el sol entre 12 h y 16 h: es la franja con mayor radiación.

Usa protector solar SPF 30 o más, gafas y sombrero o gorra.

Vístete con ropa ligera y clara, tejidos transpirables como algodón o lino.

Identifica espacios frescos o con aire acondicionado para pausas activas o seguridad ante golpes de calor.

Durante la noche, el descenso será suave: se espera que las temperaturas regresen a unos 26°C o 27°C, aun con cielo abierto y sin lluvias de consideración. La radiación solar bajará, pero el ambiente seguirá cálido y húmedo.

Para el lunes 11 de agosto, los pronósticos apuntan a una jornada dominada por el calor extremo, con temperaturas máximas que rondarán los 37°C y mínimas cercanas a los 25°C.