Puerto de Manzanillo, clave para el Plan México: Sheinbaum

En el banderazo de de inicio de obra de puentes vehiculares de Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló al Puerto de Manzanillo como pieza clave para el Plan México.

En el segundo día de gira de este fin de semana, la mandataria visitó este punto fundamental en la logística de las importaciones y exportaciones del país.

"Manzanillo ya es el tercer puerto de América Latina, pero lo vamos a hacer el primer puerto de América Latina, es una inversión pública muy importante por parte de la Secretaría de Marina, que se suma a una inversión privada muy importante, porque la Marina hace la primera parte de infraestructura.Pero la operación de los puertos para que empresas mexicanas sean quienes operen este segundo puerto en Manzanillo. Es importante para Colima y es importante para el país, es parte de lo que llamamos el Plan México, un plan de largo plazo para nuestro país."

A través de la Secretaría de Marina, se destinará una inversión pública de 55 mil 179 millones de pesos y una privada de 241 mil 51 millones de pesos.

En Manzanillo, con la gobernadora de Colima, @indira_vizcaino, visitamos la nueva fase de la Central Eléctrica de Ciclo Combinado “General Manuel Álvarez Moreno”, de la Comisión Federal de Electricidad; ayer inició operaciones la primera turbina. Viva la CFE, empresa del pueblo… pic.twitter.com/0rMkp8Q1Fh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 9, 2025

El Puerto de Manzanillo, en Colima, es uno de los más beneficiados inversión pública de 20 mil 500 mdp y privada de 92 mil 184 millones.

Durante el banderazo de inicio de obra de puentes vehiculares en Manzanillo, Colima, también estuvo presente el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, quien informó de la construcción de cuatro puentes vehiculares con una inversión de 2 mil millones de pesos.

En 2025 se llevan a cabo las construcciones de los Libramientos Arco Norte y Arco Sur, así como El Chical y Presa Trancas.

Mientras que en 2026 darán inicio Puente Las Tunas, Barrio V, ingreso principal a Manzanillo y La Flechita.

Esteva informó que con la carretera Armería Manzanillo, que incluye inversión privada, el monto total de 4 mil 470 millones. En el evento estuvo presente la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, así como la Presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo.

En medio de las negociaciones por las amenazas de los aranceles de Estados Unidos contra México, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es respalda por el pueblo mexicano. En el banderazo de salida a las obras de puentes vehiculares en Colima, la mandataria reiteró la soberanía nacional.

"Cuando negociamos con cualquier persona, en particular, con cualquier Presidente, sabemos que el pueblo nos respalda. México para todas y todos los mexicanos es un país libre, soberano, independiente", recalcó este 9 de agosto.

La semana pasada, de nueva cuenta, la mandataria logró frenar aranceles contra las exportaciones mexicanas. Dialogó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y acordaron un plazo de tres meses.

Sin embargo, no fue el único mensaje que mandó Claudia Sheinbaum. Aprovechó los micrófonos para reiterar los principios de la Cuarta Transformación, pues algunos de sus miembros se han involucrados en polémicas por la vida que llevan.

"La esencia de la Cuarta Transformación, y no se nos debe olvidar, es que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, que tiene una máxima: por el bien de todos, primero los pobres. Para que a México le vaya bien, hay que apoyar al que menos tiene, primero el que menos tiene, la que menos tiene, primero los pobres el pasado de corrupción y privilegio de quedó en el pasado con la Cuarta Transformación", aseguró.

Incluso, la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, retomó la frase "el poder es humildad", la cual ha mencionado la Presidenta en las últimas semanas.

"El poder se ejerce con sencillez, humildad y no debemos olvidar que nos debemos al pueblo", sostuvo.

El diputado Ricardo Monreal o el Secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, fueron señalados por sus vacaciones en este verano.

