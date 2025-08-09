“Puedes ir cualquier fin de semana a Puebla y te vas a encontrar con algún festejo”: Carla López-Malo

Puebla estrena una nueva marca turística denominada “Puebla, el latido de México”, así lo detalló la secretaria de Turismo del estado, Carla López-Malo, quien asevero que es una marca “bastante innovadora, bastante moderna, que refleja nuestra cultura y tradiciones”.

“Es una nueva manera de que nos vea tanto México ero también el mundo entero”, aseveró Carla López-Malo.

En entrevista para “Zona de Noticias” con Manuel Zamacona para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, precisó que es una marca que se trabajó desde territorio de la mano con la iniciativa privada, cámaras y asociaciones, que desea que lo poblanos se identifiquen con ellas.

Foto: Gobierno de Puebla

Carla López-Malo compartió que quieren darle una nueva identidad al estado y que desean llegar a los jóvenes y viajeros internacionales por lo que trabajan en un plan de promoción en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y en Europa “estamos cubriendo 18 países”, refirió que en la actualidad el 75% de los viajeros que acuden a Puebla son de la zona centro y son nacionales principalmente de Morelos, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.

“Estamos en el centro del país, somos uno de los estados que más pueblos mágicos tiene”, destacó Carla López-Malo.

Remarcó que Puebla es un estado seguro para viajar y que el objetivo es que “tanto en México como en el mundo sepan que es Puebla” además señaló que se vienen varias actividades de cara al cierre de año 2025, como la temporada de chile en nogada, invitó a los turistas a conocer la talavera que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, adelantó que el 15 de septiembre Julion Álvarez estará cantando en la plancha del Zócalo de puebla y finalmente invitó a todos los mexicanos a que conozcamos nuestras propias raíces y culturas y sobretodo a visitar Puebla.