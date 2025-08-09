Protesta ciudadana rechaza los puntos canábicos en la CDMX

El reciente traslado de los puntos autorizados para el consumo de cannabis en la CDMX ha encendido el debate entre vecinos y transeúntes. Mientras algunos defienden la libertad de consumo, otros advierten riesgos para la convivencia social, en especial para niños y familias.

La mañana de este viernes, inconformes bloquearon Reforma, a la altura de la Glorieta de Violeta, y Eje Central esquina con Belisario Domínguez, para exigir la reubicación de los nuevos puntos canábicos en el Monumento a Simón Bolívar y la Plaza de la Concepción.

En ambos casos, los cierres fueron disueltos, en tanto que se acordaron mesas de diálogo con las autoridades.

Durante la protesta, mostraron pancartas con mensajes como: “¡Exigimos la reubicación! De los centros de consumo y promoción de la cannabis, por la seguridad de nuestros hijos y familias”.

Un sondeo realizado por El Heraldo de México en las inmediaciones de la Plaza de la Concepción evidenció el malestar de los ciudadanos.

“No estoy de acuerdo porque hay niños que los pueden ver, hay familias que pasan y es un vicio con el que pueden empezar muchos jóvenes”, dijo Norma Rodríguez. De forma similar, Raúl Aguado opinó: “vivimos en un país democrático, pero no me gustaría que mis hijos vieran cómo se drogan”.

Otra vecina, Mariana Medina, insistió en que “no es adecuado por la cantidad de familias y personas mayores que transitan por el lugar”. En contraste, Silverio García, abogado, sostuvo que “lo que hace falta es que legalicen el consumo de marihuana en el país”.

El gobierno capitalino defendió la medida argumentando que los ubicados cerca del Metro Hidalgo y del Museo Memoria y Tolerancia se habían “desvirtuado” y registraban venta ilegal de drogas.

Por ello, la reubicación pretende ordenar el consumo en zonas con menos tránsito.

