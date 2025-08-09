Mujer ebria provoca choque masivo de 4 vehículos y atropella a peatón en Reforma

Una mujer que conducía en supuesto estado de ebriedad provocó un fuerte choque que involucró a cuatro vehículos, así como el atropellamiento de un peatón, quien terminó impactado en una unidad de la Línea 7 del Metrobús sobre avenida Paseo de la Reforma casi al cruce con Ignacio Ramírez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Testigos narraron que la mujer que provocó el hecho conducía una camioneta BMW a exceso de velocidad, cuando impactó un primer automóvil, aproximadamente a las 07:30 horas de este sábado 9 de agosto de 2025. Al chocar con ese primer vehículo, intentó darse a la fuga y causó otro choque.

Sólo unos minutos después atropelló a un peatón, quien quedó impactado con una unidad de la Línea 7 del Metrobús, que cruza justamente sobre Reforma. Dicha persona resultó con lesiones severas, por lo que paramédicos acudieron para trasladarlo a un hospital.

Mujer ebria intentó darse a la fuga tras provocar choque entre 4 autos en Reforma

Sin embargo, la ola de caos vial no quedó ahí, pues aún la conductora en presunto estado de ebriedad llevó a que otros dos automóviles chocaran de frente, pues intentó meterse en sentido contrario en uno de los carriles de Paseo de la Reforma, arteria que se encuentra cerrada para la circulación.

En el lugar se encuentran servicios de emergencia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes finalmente lograron detener a la conductora responsable del choque múltiple y atropellamiento.

La mujer, quien aún no ha sido identificada, será trasladada a la agencia del Ministerio Público.