Mi amor de Facebook me llevó a 20 años de cárcel: Claudia perdió su trabajo, familia y a su hijo

Claudia perdió todo por un amor que conoció en Facebook, se relacionó con la persona equivocada a una edad muy temprana, aunque él le confesó que acababa de salir del reclusorio, ella no le tenía miedo a nada y esa relación cambiaría su vida y la de su familia por completo, así se lo reveló a la activista Saskia Niño de Rivera para su Podcast Penitencia.

Claudia se acababa de separar del papá de su hijo, tenía 21 años, vivía con su mamá y solo se dedicaba al cuidado de su pequeño cuando él la contacto por Facebook.

“Me empezó a escribir diario y ya después me convención de conocernos”, recuerda Claudia.

Claudia confiesa que se siente muy sola en prisión porque su familia no va a visitarla Foto: YouTube Penitencia

Señala que no sintió temor cuando le dijo que había salido del reclusorio y accedió a verlo por primera vez, le encargo su hijo a su mamá, pero él llegó una hora tarde a la cita, aún así ella lo esperó y se emocionó al verlo llegar con unas flores ya que esos detalles “ni mi esposo lo había hecho”, se fueron a bailar y más tarde invitó a su mamá, después de esa cita lo veía diario.

“Empezamos a salir diario, convivía con mi hijo, le compraba todo lo que quería” relató Claudia.

Aunque al inicio él le dijo que trabajaba en una fábrica de aluminio, con el tiempo se daría cuenta que se dedicaba a robar y que se drogaba, ella comenzó a hacer lo mismo, al mismo tiempo su pareja la presentó con su familia y hermanas.

Claudia conoció a un exconvicto en Facebook y terminó en la cárcel

Recuerda que con el papá de su hijo las cosas no funcionaron y que desde un inicio su papá le advirtió que ella tenía un carácter difícil, tenía solo 16 años cuando salió embarazada, se separaron al poco tiempo pero seguían manteniendo contacto por el hijo que tenían en común, en ese entonces de cuatro años.

“Soy muy berrinchuda quiero que se hagan las cosas como yo quiero sino hago berrinches”, reconoció Claudia.

Al ver que él costeaba los gastos de ella y su hijo se aferró a él, sabía que “la estaba regando” pero su adicción a las drogas la hacía más codependiente, confiesa que él robaba a transeúntes, a locales, a camiones de pasajeros, aunque ella nunca robó si lo llegó a ayudar.

“Cuando no le querían hacer la parada en los camiones me decía que las hiciera”, confesó Claudia.

Incluso en algún momento era tanta su dependencia a los estupefacientes que hasta ella lo mandaba a robar para tener dinero y también para mantenerse, para comprar la comida.

“Perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí todo, ya cuando me di cuenta”, Claudia.

Todo terminó un 5 de enero del año 2021 cuando él iba a robar para comprar los juguetes de sus hijos de enero en Tultitlán, ella se quedó en el carro, ellos se subieron a la combi, habrían asaltado, se bajan y se suban al carro pero la combi los emparejó hasta que una patrulla apareció y les marcó el alto, incluso la llanta se ponchó y seguían manejando, chocaron, se bajaron y la detuvieron, igual a su cómplice, su pareja se dio a la fuga pero después caería por otro robo.

Claudia fue condenada a 24 años 6 meses por robo, después su sentencia bajo a 20 años y agregó “yo sé que participe, pero siento que es demasiado tiempo lo que me dieron”. Claudia relató que podrían reducir su condena a 10 años pero no hay nadie que le ayude a hacer los trámites ni quien la apoye Foto: YouTube Penitencia

El papá del niño se hizo cargo del pequeño, pero tristemente falleció hace dos años y ahora vive con sus abuelos paternos y desde hace cuatro meses no está en comunicación con él “nadie ha venido más que mi mamá, ni mi papá ni mis hermanos ni mi hijo”.

“Que tiene aquí a su hija, sigo viva aunque ellos me olviden, no me he muerto”, fue el mensaje que Claudia mando a sus padres.

Claudia perdió todo por un amor que conoció en redes y le pide perdón a su hijo: "Es lo que más amo"

Claudia reconoce que hasta ahora no se ha podido perdonar haber dejado a su hijo por un hombre y malas decisiones, admite que desde que está en prisión ha recaído en las drogas pero que desde hace 7 meses se mantiene “limpia” pensando en ser mejor persona por su hijo y que su vida en la actualidad es tranquila.