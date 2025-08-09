Marchas y bloqueos HOY Sábado 9 de agosto en CDMX: manifestaciones y concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, a continuación compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 9 de agosto.

Mediante sus redes sociales oficiales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la capital mexicana, difundió un listado de calles y avenidas principales donde se ha programado el despliegue de manifestantes o concentraciones.

Estas son actividades previstas para este sábado 9 de agosto en toda la ciudad para que puedas prever tus rutas y traslados:

Marchas hoy 9 de agosto

Archivo



Mega Calenda 2025

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia — Zócalo Capitalino (Cuauhtémoc)

Aforo: 500

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la XI Fiesta de las Culturas Indígenas, se realiza una caminata para visibilizar demandas como vivienda digna, espacios para el comercio, salud y reconocimiento. Al final habrá una fiesta con platillos tradicionales, artesanías, talleres, charlas y conversatorios. Participan comparsas, bandas y grupos culturales.

4ª Marcha por la Libertad Ex-LGBT México

Hora: 11:00

Lugar: Monumento a la Revolución — Plaza de Santo Domingo (Cuauhtémoc)

Aforo: 300

Manifestaciones y concentraciones hoy 9 de agosto

Leyenda

Mercadita Autogestiva y Taller Popular – Colectiva Feminista "Las Parias Arguenderas"

Hora: 09:00

Lugar: Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, Xochimilco

Aforo: 40

Palestina MX

Hora: 12:00

Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero (Cuauhtémoc)

Aforo: 20

Primer Congreso Regional Contra la Gentrificación y el Despojo – Frente por la Vivienda Joven

Hora: 12:00

Lugar: Rectoría de la UNAM (Coyoacán)

Aforo: 200

Jornada contra desplazamiento y encarecimiento de vida por gentrificación. Incluye olla popular, mercadita, talleres, jornada de salud, congreso y evento musical.

Acción Mundial por la Liberación Palestina – Movimiento Global a Gaza México

Hora: 12:00

Lugar: Estela de Luz (Miguel Hidalgo)

Aforo: 60

Actividades: 14:00 hrs. Mitin en el Plantón de los 43, Av. Paseo de la Reforma No. 211 – 213, Col. Cuauhtémoc, (Cuauhtémoc) 15:00 hrs. Performance “Leer en voz alta los nombres de los 15000 niños asesinados en Gaza”, en la Fundación “Marso”, Berlín No. 37, Col. Juárez (Cuauhtémoc).

Aniversario Federico Engels y AGT

Hora: 12:00

Lugar: Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec (Cuauhtémoc)

Aforo: 80

Evento político-cultural por el 130 aniversario luctuoso de Engels y el 24 aniversario de la Asamblea General de Trabajadores.

Rodadas motociclistas hoy 9 de agosto

Archivo

Estos son los puntos de partida, destino y aforo previstos:

3° Aniversario Chiludos MC

Hora: 14:00

Lugar: Monumento Cabeza de Juárez (Iztapalapa) — Texcoco

Aforo: 50

Tarde de Rol – Biker JR CDMX

Hora: 17:00 y 17:30

Lugar: Av. Central y Villa Quetzalcóatl (GAM) / Soriana Híper Consulado (Venustiano Carranza) — destino por definir

Aforo: 150

Rodada a Presentación Juniors MC – OBCN

Hora: 19:50

Lugar: Calle 7 y Eje 1 Norte Av. Xochimilco (Iztacalco) — Parque Recreativo Francisco I. Madero (Venustiano Carranza)

Aforo: 120

Rodada a Presentación Juniors MC – Guerreros Bikers TBB

Hora: 20:00

Lugar: Parque Recreativo Francisco I. Madero (Venustiano Carranza) — Valle de Aragón (Nezahualcóyotl)

Aforo: 100

Rodadas ciclistas hoy 9 de agosto

Archivo

Estos son los puntos de partida, destino y aforo previstos:

Rueda GAM: 07:00, Centro Cultural Futurama (GAM) — Sierra de Guadalupe, aforo 20.

UPPENSA: 07:00, Blvd. Picacho Ajusco (Tlalpan) — Valle de las Cantimploras, aforo 30.

UPPENSA: 07:00, Plaza Comercial San Jerónimo (Álvaro Obregón) — Circuito de CU, aforo 30.

Galaxy Bikes México: 08:00, Av. Revolución (Benito Juárez) — CU, aforo 20.

Los Hijos del Maíz y otros colectivos: 09:00, Explanada Alcaldía Tláhuac — San Juan Ixtayopan, aforo 20.

Conciertos y obras de teatro hoy 9 de agosto

Maluma Instagram

Bobby Pulido: 20:00, Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo), aforo 9,790.

El Rey León: 16:30 y 20:30, Teatro Telcel (Miguel Hidalgo), aforo 2,800.

Malinche: 17:00 y 20:45, Frontón México (Cuauhtémoc), aforo 1,200.

Jugando con Rovi y Amigos: 11:00 y 16:30, Auditorio BlackBerry (Cuauhtémoc), aforo 1,969.

Bellakath: 20:00, Pepsi Center WTC (Benito Juárez), aforo 6,486.

Maluma + Pretty: 21:00, Palacio de los Deportes (Iztacalco), aforo 20,000

Las Más Perronas: 21:00, Arena Ciudad de México (Azcapotzalco), aforo 6,500.

Festival del Nopal: Durante el día, Reforma (Cuauhtémoc), hasta 30 septiembre, aforo 1,000.

Exposición CowParade 2025: Durante el día, Reforma (Cuauhtémoc), hasta 25 agosto, aforo 1,000.

XI Fiesta de las Culturas Indígenas: 09:00, Zócalo (Cuauhtémoc), hasta 24 agosto, aforo 100,000.

Eventos deportivos hoy 9 de agosto

Archivo

Tercera Feria Deportiva: 09:00, Jardín Pushkin (Cuauhtémoc), aforo 200.

Béisbol Playoffs: 16:00, Estadio Alfredo Harp Helú (Iztacalco), aforo 20,062.

Club VIP: 09:00, Autódromo y Estadio GNP Seguros (Iztacalco), aforo 500.

América vs Querétaro: 19:00, Estadio Ciudad de los Deportes (Benito Juárez), aforo 22,500.

Lucha Libre Profesional: 19:30, Arena Coliseo (Cuauhtémoc), aforo 3,000.

Eventos religiosos hoy 9 de agosto