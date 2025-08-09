Madres que engañen sobre la paternidad de sus hijos pasarían hasta 5 años de prisión, en caso de aprobar esta ley

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expuso una iniciativa en la Cámara de Diputados para sancionar a las madres que impongan una paternidad falsa a parejas que no son padres biológicos de sus hijos, con el propósito de atender la frecuente problemática de denuncias apócrifas sobre responsabilidad parental.

De acuerdo con la iniciativa del diputado Ernesto Núñez Aguilar, la ley "Moles" modificaría el Código Penal Federal para incluir un delito que contemple penas de prisión, multas y reparación del daño para quienes atribuyan la paternidad a un padre sin evidencia biológica que lo respalde.

La ley adicionaría el artículo 390 Ter al Código Penal Federal, con sanciones de uno a cinco años de prisión, así como 100 a mil días de multa a quienes cometan los engaños en relación a la procedencia del hijo. En este sentido, serán acusados quienes atribuyan falsamente la paternidad a un tercero, con el fin de aprovechar a un menor de edad para ocultar, transferir o adquirir bienes a su nombre.



FOTO: Pixabay

Ley apoyaría a padres que crían a hijos ajenos

Ernesto Núñez argumentó que el engaño en la atribución de una paternidad es una problemática social que exige la atención de las autoridades jurídica, especialmente en atención a los derechos de los adultos involucrados, toda vez que el Código Civil ya proteger los derechos de los menores de edad.

El diputado citó un estudio que asegura uno de cada 50 hombres cría a un hijo que no es suyo sin saberlo, según un estudio de Journal of Medical Ethics en 2016. Núñez denominó al engaño como una "estafa parental", al señalar que se aprovecha de un vínculo conyugal para imponer obligaciones económicas, por lo que se distingue de los casos donde ambos cónyues están de acuerdo en criar a un hijo ajeno, en este caso, un hijastro.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria ocurre cuando uno de los padres ocasiona daño a su pareja a través de los hijos, lo que se ha tipificado como delito por el Código Penal en estados como Yucatán, Hidalgo, Zacatecas, Baja California Sur, Puebla, San Luis Potosí y el Estado de México.